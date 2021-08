De rechtbank in Haarlem doet dinsdagmiddag uitspraak in het kort geding waarmee milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) de Dutch Grand Prix in Zandvoort probeert tegen te houden. De organisatie wil dat de provinciale vergunning voor de Formule 1-race wordt geschorst, omdat de gebruikte stikstofrekensom niet zou kloppen.

Tijdens de behandeling van het kort geding stelde de milieuorganisatie nog voor de race desnoods zonder publiek te laten doorgaan, maar het circuit noemde dit onacceptabel vanwege de grote financiële belangen. Ook de provincie Noord-Holland wees het voorstel af.

Zowel de provincie als het circuit meent dat de Formule 1 valt onder het recht dat Zandvoort al jaren heeft om grote evenementen te organiseren. De afgegeven natuurvergunning had onder meer te maken met de bouw van tribunes.

Natuur- en milieuorganisaties verloren onlangs nog een rechtszaak over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis rond het racecircuit. Er loopt nog een bodemprocedure over de betwiste stikstofcijfers van het circuit.

Komend weekend worden 70.000 bezoekers per dag verwacht. Het evenement op korte termijn afgelasten, is volgens de organisatie zeer ingrijpend.