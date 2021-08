In Zandvoort vindt zondag de eerste Grand Prix van Nederland in de Formule 1 sinds 1985 plaats. De vele vrachtwagens van het F1-circus arriveerden maandag onder flink wat belangstelling bij het circuit in de duinen.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

De bussen en trucks van de tien Formule 1-teams moesten uit België komen en hoefden dus geen heel grote afstand af te leggen. De bussen en trucks van de tien Formule 1-teams moesten uit België komen en hoefden dus geen heel grote afstand af te leggen. Foto: ANP

De Formule 1-karavaan trok aardig wat Formule 1- en Max Verstappen-fans naar Zandvoort. De Formule 1-karavaan trok aardig wat Formule 1- en Max Verstappen-fans naar Zandvoort. Foto: ANP

De komende dagen wordt het hele Formule 1-circus opgebouwd op het circuit van Zandvoort. De komende dagen wordt het hele Formule 1-circus opgebouwd op het circuit van Zandvoort. Foto: ANP

Volgens wethouder Raymond van Haeften van Zandvoort bestaat de F1-karavaan uit zo'n 3.000 tot 3.500 voertuigen. Volgens wethouder Raymond van Haeften van Zandvoort bestaat de F1-karavaan uit zo'n 3.000 tot 3.500 voertuigen. Foto: ANP

De tribunes mogen vrijdag, zaterdag en zondag dagelijks voor maximaal twee derde gevuld zijn. De tribunes mogen vrijdag, zaterdag en zondag dagelijks voor maximaal twee derde gevuld zijn. Foto: ANP

Maandag stonden er wat plukjes mensen in de duinen. Maandag stonden er wat plukjes mensen in de duinen. Foto: ANP

De Grand Prix van Nederland werd 36 jaar geleden voor het laatst gereden, toen ook in Zandvoort. De Grand Prix van Nederland werd 36 jaar geleden voor het laatst gereden, toen ook in Zandvoort. Foto: ANP