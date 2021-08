Komend weekend keert de Formule 1 na 36 jaar terug in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Deel jouw herinneringen aan eerdere Nederlandse GP's op ons reactieplatform NUjij. De mooiste verhalen publiceren we in een nieuw artikel.

Was jij erbij toen Niki Lauda in 1985 de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland won? Of heb jij Gilles Villeneuve in 1979 met drie wielen over het circuit zien racen?

Was jij een van die duizenden mensen die ieder jaar via een omweg door de duinen gratis de race probeerde bij te wonen? Of heb je de Grand Prix destijds op een andere bijzondere manier gevolgd?

Vertel jouw persoonlijke verhaal hieronder op NUjij. Komend weekend publiceren we de mooiste herinneringen op NU.nl.