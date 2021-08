Een dag na de verregende Grand Prix van België gaat het in de Formule 1 vooral over de vraag waarom er officieel wel een race is geweest. Alfa Romeo, een van de grootste verliezers van het besluit van de FIA om (halve) punten toe te kennen, vindt dat er in de toekomst anders gehandeld moet worden.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Het was vanwege de veiligheid de juiste beslissing om niet te racen in deze omstandigheden", schrijft Alfa Romeo maandag in een verklaring. "Maar het was veel beter geweest als er helemaal geen 'race' was geweest."

Door de hevige regen op het circuit van Spa-Francorchamps kon de GP van België zondag niet op het geplande tijdstip van 15.00 uur van start gaan. Na een ronde achter de safetycar volgde lang uitstel. De coureurs reden ruim drie uur later nog drie rondjes achter de safetycar, waarna de race definitief werd gestopt.

Omdat Max Verstappen als leider twee ronden had volbracht, was de klassering van de Grand Prix wel officieel. Alle coureurs die in de top tien reden op het moment dat de race werd stilgelegd, kregen de helft van de punten die ze normaal gesproken zouden krijgen.

'Deze uitkomst schaadt ons allemaal'

Alfa Romeo-coureurs Antonio Giovinazzi (dertiende) en Kimi Räikkönen (achttiende) eindigden buiten de punten, terwijl grote concurrent Williams door George Russell (tweede) en Nicholas Latifi (negende) liefst tien punten mocht bijschrijven.

Nummer negen Alfa Romeo heeft daardoor in de WK-stand voor constructeurs een haast onoverbrugbare achterstand van zeventien punten op nummer acht Williams. Aan het einde van het seizoen betekent dat een verschil van een paar miljoen euro in prijzengeld.

"De uitkomst van de 'race' van gisteren schaadt ons allemaal, maar vooral de fans. Zij hebben niet de show gezien waarvoor ze kwamen", aldus Alfa Romeo. "We hopen dat er lessen geleerd worden uit de gebeurtenissen van gisteren, lessen die ervoor zorgen dat we dit in de toekomst beter doen."

115 Terugblik F1: 'Rijden op deze baan kon gewoon echt niet'

Hamilton noemt GP in België een 'farce'

Meerdere coureurs spraken zondag al hun boosheid uit over het feit dat er officieel een race in boeken komt en er punten zijn uitgedeeld.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die 'winnaar' Verstappen vijf punten zag inlopen in de WK-stand, noemde de middag een "farce" op zijn Instagram-pagina. "Je kunt natuurlijk niets aan het weer doen, maar twee rondjes achter de safetycar zonder dat er kans is om een plek te winnen of verliezen, is niet racen. We hadden gewoon moeten stoppen."

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso begreep net als Hamilton volledig dat de GP niet door kon gaan. "Maar het is heel raar dat er wel punten zijn uitgedeeld", zei de coureur van Alpine, die op de elfde plek net buiten de punten viel. "We hebben niet eens de kans gehad om te racen. Hoe kun je dan toch punten geven?"

Formule 1-baas Stefano Domenicali zei zondag dat er geen commerciële redenen ten grondslag lagen aan het besluit om wel een paar rondjes te rijden. De Italiaan zou volgens Motorsport.com met alle partijen in de F1 willen praten over een verandering van de regels, zodat er geen herhaling komt van de regenachtige middag in België.