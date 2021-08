Het ging absoluut niet op de manier die George Russell in gedachten had, maar toch pakte de 23-jarige Brit zondag op Spa-Francorchamps zijn eerste podiumplaats. Omdat de door regen gedwarsboomde Belgische Grand Prix nooit echt van start ging, verzilverde de Williams-coureur vrij eenvoudig zijn tweede startplaats.

"Ik kon echt totaal niet zien waar Max voor me reed", herinnerde Russell zich zijn rondjes achter de safetycar, met voor hem polesitter Max Verstappen. "Het was echt niet veilig om te racen", stelde de Engelsman vast.

Nadat de start eerder al om 15.00 uur was uitgesteld, werd om 18.44 definitief de stekker eruit getrokken op het door regen geteisterde Spa. Russell eindigde zodoende als tweede op de eindklassering, dankzij zijn verrassend sterke kwalificatieronde op zaterdag. Die leverde hem de tweede plaats op.

"Dit was natuurlijk niet de manier waarop ik het wilde doen, maar toch is het een significant moment en ook een beetje een gek gevoel", beschreef Russell zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. "Zo ben ik toch beloond voor gisteren."

George Russell achter de safetycar George Russell achter de safetycar Foto: Getty Images

'Nu staan we opeens op het podium'

Dat Russell de tweede startplaats veroverde in een Williams, maakte zijn prestatie nog indrukwekkender. "We zijn drie jaar als laatste in het constructeurskampioenschap geëindigd. Nu staan we opeens op het podium. Geweldig", lachte de jonge Brit.

Tegelijkertijd stond Russell stil bij de tienduizenden fans die zich door de verkeerschaos naar Spa-Francorchamps hadden geworsteld, om uiteindelijk uren in regen te wachten op wat nooit kwam.

"Het was echt zonde voor iedereen langs de baan", leefde hij mee. "Maar eigenlijk zat het er gewoon niet in. Als we toch waren gestart, was het een totale chaos geworden. De FIA heeft de juiste beslissing genomen, maar misschien moeten we nog eens terugkomen om gratis te racen."

'Zandvoort is een geweldige baan'

Volgende week komt Russell weer in actie tijdens de Grand Prix van Nederland. "We gaan naar Zandvoort, wat een geweldige baan", zei Russell enthousiast. "Ik kijk daar echt naar uit. Volgens mij krijgen we daar echt een fantastische sfeer."

De eerste vrije training in Zandvoort begint vrijdag om 11.30 uur. De race begint zondag om 15.00 uur. Verstappen heeft in de WK-stand nu een achterstand van drie punten op Lewis Hamilton. Russell staat vijftiende met dertien punten.