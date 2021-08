Max Verstappen vindt het jammer dat hij zondag zonder echt te racen de Grand Prix van België heeft gewonnen. De Nederlander heeft daarnaast veel respect voor alle fans rond het circuit van Spa-Francorchamps.

"Het is jammer dat we geen normale rondes hebben kunnen rijden. Bij de eerste poging dacht ik dat het kon, maar later zag ik dat het zicht heel slecht was. Als we om 15.00 uur waren gestart hadden we een goede kans", zei Verstappen na afloop.

"Daarna werden de omstandigheden steeds slechter, het bleef maar regenen", blikte Verstappen terug. "De fans zullen het er misschien niet mee eens zijn, maar we moeten aan de veiligheid denken. We hebben net een paar zware crashes gehad."

De Grand Prix van België zou zondag om 15.00 uur van start gaan, maar werd door de vele regenval langdurig uitgesteld. Om 18.17 uur werden toch drie rondes achter de safetycar gereden, zodat de startopstelling ook officieel als uitslag telt. De toegekende punten gaan wel door de helft.

"Het is een winst, maar dit is niet hoe we willen winnen", aldus Verstappen. "Respect voor de fans die in gure omstandigheden zijn blijven zitten. Zij zijn de echte winnaars vandaag."

Max Verstappen achter de safetycar. Max Verstappen achter de safetycar. Foto: Getty Images

'Je kunt de auto voor je niet zien'

Verstappen dankte zijn overwinning vooral aan de poleposition van zaterdag. De Nederlander klokte tijdens de kwalificatie de snelste tijd en mocht daarom zondag als eerste vertrekken. Dat bleek achteraf voldoende voor de winst.

Omdat Verstappen vooraan reed, had hij relatief het beste zicht. "Maar dat gaf een vertekend beeld. Achter mij was het zicht veel slechter. Dan kun je niet zien wat er voor je gebeurt of waar een auto voor je heen gaat. Ik heb zulke extreme omstandigheden nog niet eerder meegemaakt."

Voor Verstappen en de andere coureurs staat volgende week de Grand Prix op Zandvoort op het programma. De Limburger kijkt uit naar zijn eerste echte thuisrace. "Al wordt het wel een beetje een vraagteken hoe we er daar voorstaan. Dit weekend zijn we in ieder geval steeds competitief geweest, dus dat is positief."

De eerste vrije training is vrijdag om 11.30 uur. De race begint zondag om 15.00 uur. Verstappen heeft in de WK-stand nu een achterstand van drie punten op Lewis Hamilton.