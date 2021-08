Max Verstappen heeft zondag de Belgische Grand Prix gewonnen zonder dat die race echt van start is gegaan. Regen teisterde het Circuit Spa-Francorchamps de hele zondag, waardoor het te onveilig werd geacht om de coureurs te laten racen. Meer dan wat rondjes achter de safetycar kregen de 75.000 fans op de tribune niet te zien.

Met Verstappen op pole zou de Grand Prix eigenlijk om 15.00 uur beginnen, maar die start werd uitgesteld. De baan was te nat om de auto's met elkaar te laten racen. Na een ronde achter de safetycar volgde lang uitstel.

Uiteindelijk werd besloten dat er vanaf 18.17 uur een uur gereden zou worden. De coureurs reden drie rondjes achter de safetycar aan, waarna de race weer werd stilgelegd met een rode vlag. Om 18.44 uur werd besloten de race niet te hervatten.



Omdat Verstappen als leider twee ronden heeft volbracht, is de klassering van de race officieel. Alle coureurs die in de punten reden op het moment dat de race werd stilgelegd, krijgen de helft van de punten die ze normaal gesproken zouden krijgen.

De poleposition die Verstappen zaterdag in de kwalificatie pakte, leverde de Limburger dus de zege op. George Russell wist toen te verrassen met een tweede plaats, eveneens op een natte baan. De 23-jarige Brit pakte zondag zijn eerste podiumplaats. WK-leider Lewis Hamilton werd als derde geklasseerd.

Max Verstappen wacht op een start die nooit kwam Max Verstappen wacht op een start die nooit kwam Foto: Getty Images

Verstappen loopt in op WK-leider Hamilton

Verstappen krijgt dus 12,5 punten. Russell op de tweede plaats krijgt 9 punten en Hamilton krijgt 7,5 punten. De WK-leider ziet zijn grote uitdager Verstappen daardoor tot op 3 punten naderen in de stand om het kampioenschap.

Punten voor het wereldkampioenschap worden alleen vergeven als de leider minimaal twee ronden heeft afgelegd. Wordt maximaal 75 procent van de race afgelegd, dan krijgen de coureurs die punten scoren de helft van het normale aantal.

Pérez kan niet profiteren van snelle reparatie na crash

Sergio Pérez is een van de grote verliezers van de dag. De Mexicaan crashte zijn Red Bull onderweg naar de startgrid. De monteurs repareerden zijn auto tijdens het langdurige wachten en Pérez mocht ook weer meedoen, maar was toen wel zijn plek in de punten kwijt. Hetzelfde geldt voor Lando Norris, die door een gridstraf buiten de top tien was gezakt.

Door die straffen en een eerder aan Valtteri Bottas uitgedeelde penalty, eindigde Ferrari zonder een meter te racen toch met twee auto's in de punten, terwijl Charles Leclerc en Carlos Sainz zaterdag nog de toptienkwalificatie misten.

De Formule 1-coureurs komen over een week alweer in actie als in Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma staat.