De Grand Prix van België is zondag langdurig uitgesteld zonder dat de coureurs een ronde op racesnelheid hebben gereden. Door voortdurende regenval is het Circuit Spa-Francorchamps te nat. De race zou met Max Verstappen op poleposition beginnen om 15.00 uur, maar er is voorlopig enkel een ronde achter de safetycar gereden.

De vraag is of de race überhaupt nog door kan gaan. In eerste instantie stelde de wedstrijdleiding dat er slechts tot 18.00 uur geracet mocht worden, maar daar kwam rond 17.00 uur verandering in. De invallende duisternis lijkt nu de grote limiet voor een volledige race.

Vlak voor de race om 15.00 uur zou beginnen werd de start voor het eerst uitgesteld. Een half uur later ging het veld met Verstappen op kop wel een ronde over het circuit, achter de safetycar.



Terwijl de Limburger over de boordradio liet horen dat er wat hem betreft geracet kon worden, waren de coureurs achter hem minder te spreken over de baancondities. De wedstrijdleiding legde de race daarop stil, waarna de auto's zich opstelden in de pitsstraat. "Een goede beslissing", vond Daniel Ricciardo van McLaren.

Op de tribunes wachten 75.000 mensen op de start van het spektakel, onder wie tienduizenden Nederlanders. Vooralsnog regent het flink door boven Spa-Francorchamps.