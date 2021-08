Sergio Pérez kan zondag niet deelnemen aan de Grand Prix van België. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen schoot tijdens een verkenningsronde op een kletsnat Spa-Francorchamps van de baan. Daarbij beschadigde hij zijn Red Bull te veel om nog van start te kunnen gaan.

Pérez schoot van de baan in het Les Combes-gedeelte en kwam in de bandenstapels terecht. De ophanging van zijn rechtervoorwiel is volgens Red Bull te zwaar beschadigd om nog te kunnen racen.



De huidige nummer vijf in het wereldkampioenschap zou de race beginnen vanaf de zevende startplaats. Daar stonden zijn monteurs voor hem klaar, maar die ruimden direct op toen duidelijk was dat hun coureur niet naar de startgrid zou komen.

Red Bull kondigde donderdag nog aan dat de 31-jarige coureur ook in 2022 voor het team rijdt.

De Grand Prix van België start om 15.00 uur met Max Verstappen op poleposition.