Sergio Pérez kan zondag alsnog deelnemen aan de Grand Prix van België. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen schoot tijdens een verkenningsronde op een kletsnat Spa-Francorchamps van de baan. Omdat de start van de race tot nader order is uitgesteld, heeft zijn team de tijd gehad om de auto te repareren.

De 31-jarige coureur van Red Bull Racing schoot van de baan in het Les Combes-gedeelte en kwam in de bandenstapels terecht. De ophanging van zijn rechtervoorwiel was volgens zijn team te zwaar beschadigd om nog te kunnen racen.

De auto van Pérez werd teruggebracht naar de pits, waarna de start van de race langdurig werd uitgesteld. Inmiddels is de auto van de Mexicaan weer gerepareerd en mag hij vanuit de pitsstraat starten. Wanneer en of de Belgische GP nog gaat beginnen, is onduidelijk.



De huidige nummer vijf in het wereldkampioenschap zou de race beginnen vanaf de zevende startplaats. Red Bull kondigde donderdag nog aan dat de Pérez ook in 2022 voor het team rijdt.