Lando Norris krijgt vijf plaatsen gridstraf voor de Belgische Grand Prix als gevolg van zijn zware crash van zaterdag tijdens de kwalificatie. De McLaren-monteurs moesten de versnellingsbak van de jonge Brit vervangen, wat betekent dat hij zondag als veertiende start op Spa-Francorchamps.

De 21-jarige Norris klapte in het slotdeel van de kwalificatie hard in de bandenstapels nadat hij op het natte asfalt de controle over zijn auto had verloren in de bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon.

Norris kon ongedeerd uitstappen en verontschuldigde zich over de boordradio bij zijn team, maar hij liet in het ziekenhuis alsnog een scan van zijn linkerarm maken. De coureur kampt met klachten aan zijn elleboog, maar zijn verwondingen zijn niet ernstig.

De McLaren-coureur liet zaterdagavond weten dat hij zonder crash mee had kunnen vechten voor poleposition. "Vanaf de eerste ronde in de kwalificatie ging het perfect. De auto voelde goed aan en ik had het vertrouwen", vertelde hij.

Lando Norris raakt de controle kwijt en schuift op de bandenstapels af. Foto: ANP

'Voel me er slecht over'

Aan het begin van Q3 begon het zaterdag flink te regenen, waarna Norris crashte. "Toen werd het lastiger en moest je je afvragen hoeveel risico je wilde nemen", blikte de Engelsman terug.

Norris gaf toe dat hij misschien iets te snel door Eau Rouge ging. "De auto begon over het water te glijden en dat liep uiteraard niet goed af. Ik voel me er slecht over, want het ging tot dan toe zo lekker."

De Grand Prix van België begint om 15.00 uur.