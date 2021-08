De Grand Prix van België op Spa-Francorchamps is al sinds vrijdag in de greep van regenbuien die over het circuit trekken. Tijdens de race die Max Verstappen zondag van poleposition begint, kan het water weer een beslissende rol gaan spelen. De Red Bull-coureur hoopt andere omstandigheden dan WK-leider Lewis Hamilton, die als derde start.

Het was een troosteloos gezicht zaterdag rond Spa-Francorchamps, de vele fans in poncho's, onder paraplu's of gewoon met een blikje bier in de hand in de regen. De campings bij het circuit zijn kletsnat en op de parkeerplaatsen waren trekkers nodig om auto's uit de blubber te trekken. Die konden zich daarna in een verkeersinfarct storten.

Toch moet de naar de Ardennen afgereisde Verstappen-aanhang nog een dag regen doorstaan als ze hun grote favoriet de beste kans op de zege gunnen. Red Bull is zondag namelijk gebaat bij regen.

Het is niet dat Verstappen de regendans gaat doen. Ook op een droge baan dicht de Limburger zichzelf een goede kans toe. "In principe voelt de auto al sinds vrijdag erg goed aan", zei de 23-jarige coureur zaterdag. Maar de keuzes van Red Bull en Mercedes om met respectievelijk meer en minder downforce te rijden, maken zijn kansen bij nat weer wel groter.

De Red Bull van Max Verstappen. De Red Bull van Max Verstappen. Foto: Getty Images

Topsnelheid Hamilton ligt hoger, maar rondetijd Verstappen is beter

Lewis Hamilton zinspeelde vrijdag al op een gok op droger weer. "We weten dat er zondag regen wordt voorspeld, maar wat nou als de weerman ernaast zit?", vroeg de Brit zich af. Mercedes zocht een compromis waarbij de auto vooral snel genoeg is in de snelle eerste sector. "Anders ben je daar een 'sitting duck'", vond Hamilton.

Die keuze is terug te zien in de topsnelheden en de sectortijden tijdens de kwalificatie. Hamilton heeft op alle meetpunten van Spa-Francorchamps een hogere topsnelheid, terwijl Verstappen qua snelheid ergens in de middenmoot staat.

De WK-leider had ook een veel betere tijd in sector 1 dan zijn titelrivaal. Toch was Verstappen over een hele ronde sneller, tijd die hij vooral won in de bochtige middensector. In sector 3 waren de beide titelkandidaten gelijkwaardig.

De Mercedes van Lewis Hamilton. De Mercedes van Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

Hamilton had zijn handen vol aan de Mercedes

Mercedes plakte vlak voor de kwalificatie nog wel snel een zogenoemde 'Gurney flap' op de achtervleugels van Bottas en Hamilton. Deze strip op de bovenste rand van de vleugel geeft net wat meer downforce, ten koste van wat luchtweerstand.

Dat hielp de coureurs misschien iets, maar niet genoeg. Dat vond ook Hamilton, die verklaarde dat hij in de kwalificatie zijn handen vol had aan de Mercedes.

Red Bull hield voor zowel Verstappen als Sergio Pérez een extra set intermediatebanden achter de hand, die de Mercedes-coureurs niet meer hebben. Het is een extra indicatie van hoezeer de beide rivaliserende teams hopen op verschillend weer.

De Williams van George Russell. De Williams van George Russell. Foto: Getty Images

Williams gokt op nat weer

George Russell en Williams zitten qua weerswensen nadrukkelijk in het kamp-Red Bull. De auto van de 23-jarige Brit is afgesteld op regen, een gok die zaterdag goed uitpakte. Zelfs dan vergt het talent van de buitencategorie om een auto van het Williams-niveau naast Verstappen op de eerste startrij te zetten.

Maar mocht het zondag droog zijn, dan zakt Russell snel terug naar de regionen waarin hij normaal verblijft.

De Grand Prix van België start zondag om 15.00 uur.