Lewis Hamilton zoekt de oorzaak van zijn tegenvallende kwalificatie zaterdag op het circuit van Spa-Francorchamps in zijn auto, die volgens de Brit lastig te besturen was in de regen. De zevenvoudig wereldkampioen moest genoegen nemen met de derde startplaats voor de Grand Prix van België, achter polesitter Max Verstappen en zijn verrassend sterke landgenoot George Russell (Williams).

"Ze hebben het goed gedaan vandaag", prees Hamilton Verstappen en Russell na afloop. "Ik had echt mijn handen vol aan mijn auto. Je zag het ook bij Valtteri (Bottas, red), die achtste is geworden."

Volgens de WK-leider zorgden de wisselende omstandigheden voor een "worsteling" met zijn Mercedes. "Al was het voor iedereen lastig in de regen. Maar sommige auto's hebben een afstelling met meer downforce", aldus Hamilton, die zag dat die auto's nu in het voordeel waren.

"Je moet echt op zoek naar een compromis tussen beide omstandigheden, nat en droog. We zien wel hoe het weer morgen is en hoe het dan uitpakt."

Hamilton verwacht wel dat hij in de race beter voor de dag zal komen dan in de kwalificatie. "Onze racepace zou iets beter moeten zijn dan hoe het vandaag ging", blikte hij vooruit. "Al blijft de auto lastig te besturen."

'Blij dat Norris in orde is'

Hamilton schrok tijdens de kwalificatie van de zware crash van zijn landgenoot Lando Norris. De McLaren-coureur klapte in Q3 hard in de bandenstapels nadat hij op het natte asfalt de controle over zijn auto had verloren in de snelle bocht Eau Rouge-Raidillon.

"Lando was echt supersnel onderweg. Ik ben blij dat hij in orde is", zei Hamilton. Een paar uur na de kwalificatie werd bekend dat Norris fit genoeg is om zondag in de race te starten.

De Grand Prix van België begint zondag om 15.00 uur.