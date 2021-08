George Russell was zaterdag na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van België uiteraard trots op zijn verrassende tweede startplaats. Toch voerde realisme bij de Williams-coureur de boventoon.

"Je krijgt geen punten voor de kwalificatie", zei een nuchtere Russell zaterdag op de persconferentie, waar hij als ongebruikelijke gast aanschoof naast polesitter Max Verstappen en Lewis Hamilton.

De 23-jarige Brit wist wel waar hij zijn tweede tijd aan te danken had. "Ik had veel vertrouwen in de auto. Deze plek is zo mooi als het nat is. Ik heb hier al veel in de regen gereden."

Russell had uiteindelijk maar één echte poging om in Q3 een snelle tijd op de klokken te zetten. "Ik had alle energie in mijn batterij opgespaard en heb daarna alles gegeven. Het was een kwestie van de limiet opzoeken, maar er niet overheen gaan."

George Russell tijdens de natte kwalificatie. George Russell tijdens de natte kwalificatie. Foto: Getty Images

'Harde werk van het team betaalt zich uit'

Hoewel de Williams-coureur doorhad dat hij snel onderweg was, wist hij zichzelf toch te verrassen. "Q3 is al heel goed voor onze auto, dus ik dacht dat het de negende plaats zou worden. Toen kwam de boordradio. De eerste startrij had ik zeker niet verwacht."

Het Williams-team heeft het al jaren lastig, maar reed in Hongarije al met twee auto's in de punten. Daar komt deze prestatie van Russell nu bij. "Dat vind ik het belangrijkste. Het harde werken van het team betaalt zich uit."

Russell benadrukte wel dat een herhaling van zijn stunt zondag lastig zal zijn. "Als ik realistisch ben, staan er heel wat snelle auto's achter ons, zoals Lewis. Dus we gaan geen gekke dingen doen."

De Engelsman wil tijdens de race proberen zich zo lang mogelijk in de top te handhaven. "Als het weer regent, moet de top vijf mogelijk zijn, maar punten pakken is wel het minimum. Die wisselende omstandigheden betekenen ook dat het een hele klus wordt om alles goed te doen morgen. We gaan er in ieder geval voor vechten."