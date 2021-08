Max Verstappen is blij en opgelucht dat hij de kletsnatte kwalificatie in Spa-Francorchamps zaterdag af heeft kunnen sluiten met poleposition. Volgens de Nederlander waren de omstandigheden op de baan erg zwaar.

"Onder deze omstandigheden is het zo moeilijk om je banden op temperatuur te houden een een gat te vinden", zei Verstappen, die liever gebruikt had gemaakt van de full wets om het vele water te lijf te gaan.

"Alleen die banden werken hier niet, dus moet je wel gebruikmaken van de intermediates. Maar aan het einde van de rit staan we op pole en dat is het belangrijkste."

De 23-jarige Verstappen dook op de intermediates als enige onder de twee minuten (1.59,765) en hield daarmee George Russell (2.00,086) van een zeer verrassende poleposition af. Lewis Hamilton start zondag van de derde plek.

Max Verstappen sprak van 'extreme condities' op Spa. Max Verstappen sprak van 'extreme condities' op Spa. Foto: Getty Images

'Extreme condities om de limiet in op te zoeken'

Verstappen was lovend over Spa-Francorchamps, dat met nat asfalt ook intimiderend kan zijn. "Het is niet dat het eng is, maar het zijn wel extreme condities. Zeker als je weet dat je in de kwalificatie de limiet moet gaan opzoeken."

Volgens Verstappen was er geluk nodig om op het juiste moment aan een ronde te beginnen. Helemaal tevreden was hij niet met zijn beste tijd. "De ronde was oké, maar het gaat hier vooral om hoe je met je banden omgaat. Mijn banden voelden eigenlijk een beetje koud, dus ik had het nog beter kunnen doen."

Vanaf pole heeft Verstappen zondag hoe dan ook een mooie kans om goede zaken te doen in de titelstrijd. Dit weekeinde tankt hij al het nodige vertrouwen. "Of het nou nat of droog weer is, de auto voelde vrijdag gelijk goed aan. Vandaag ging het uiteindelijk ook goed."

"Morgen eerst maar eens zorgen dat we heel de eerste ronde doorkomen en dan zien we wel met welke omstandigheden we allemaal te maken krijgen", aldus Verstappen.

De Grand Prix van België begint zondag om 15.00 uur.