Max Verstappen start de Grand Prix van België zondag vanaf poleposition. De Nederlander was in een natte kwalificatie op Spa-Francorchamps de snelste. George Russell begint de race in zijn Williams verrassend als tweede.

WK-leider Lewis Hamilton start de race met zijn Mercedes vanaf de derde plaats, met naast hem McLaren-coureur Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel legde in zijn Aston Martin beslag op de vijfde startplek.

De kwalificatie op het circuit in de Ardennen werd afgewerkt onder zeer natte omstandigheden, met buien die over het circuit trokken.

Dat weerhield Verstappen er niet van om met een 1.59,765 zijn zesde poleposition van dit seizoen te pakken. Russell evenaarde dankzij een tijd 2.00,086 zijn beste kwalificatie uit zijn loopbaan. Toen de 23-jarige Brit vorig seizoen een race voor Hamilton mocht invallen, begon hij ook als tweede. De Williams-coureur was de hele kwalificatie al bovenaan de tijdenlijsten te vinden.

Valtteri Bottas, die volgend jaar mogelijk plaats moet maken voor Russell, viel tegen in zijn Mercedes. De Fin kwam niet verder dan de achtste plaats en start zondag door een gridstraf als dertiende.

George Russel viert zijn knappe tweede startplaats George Russel viert zijn knappe tweede startplaats Foto: Getty Images

Zware crash voor Norris

De kwalificatie werd opgeschrikt door een zware crash van Lando Norris. De Engelsman verloor in de snelle combinatie Eau Rouge-Raidillon de controle over zijn McLaren en klapte hard in de bandenstapels. De 21-jarige coureur kon ongedeerd uitstappen, maar moest voor controle wel even naar het medisch centrum op het circuit.



De crash zorgde voor een woedende Sebastian Vettel, die de wedstrijdleiding kort daarvoor had gewaarschuwd dat er te veel water op de baan lag. "Wat heb ik nou gezegd? Dit is onnodig", riep de Duitser over de boordradio, waarna hij poolshoogte ging nemen bij Norris om te zien of die in orde was.

De auto van Norris na zijn zware crash De auto van Norris na zijn zware crash Foto: ANP

Tegenvallende kwalificatie voor Ferrari en Alonso

Beide Ferrari-coureurs wisten de top tien van de kwalificatie niet te halen. Charles Leclerc eindigde als elfde en Carlos Sainz kwam niet verder dan de dertiende tijd. Ook Fernando Alonso beleefde een matige kwalificatie met een veertiende startplaats.

In het eerste deel van de kwalificatie begonnen de meeste coureurs op de regenbanden, op de twee coureurs van Williams na. Zij kozen voor de intermediates. Al snel bleken Russell en Nicholas Latifi veel sneller te zijn en werd de rest van het veld gedwongen om over te stappen.

Uiteindelijk betaalde de gok van Williams zich uit en gingen beide coureurs door. Onder de afvallers waren geen verrassende namen, op Kimi Raïkkönen na. De Fin won de GP van België vier keer, maar kon nu geen potten breken in zijn Alfa Romeo.

De Grand Prix van België begint zondag om 15.00 uur.