Lando Norris is zaterdagmiddag uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht na zijn zware crash in de kwalificatie van de Grand Prix van België. De Brit klapte op Spa-Francorchamps hard in de bandenstapels nadat hij op het natte asfalt de controle over zijn McLaren verloor.

De 21-jarige Norris kon ongedeerd uitstappen en verontschuldigde zich over de boordradio bij zijn team, maar hij laat in het ziekenhuis alsnog een scan van zijn linkerarm maken. De coureur kampt met klachten aan zijn elleboog.

Door de crash van Norris werd de door een regen geplaagde kwalificatie op Spa-Francorchamps direct stilgelegd. Pas na ruim een half uur kon de beslissende sessie worden hervat. Daarin greep Max Verstappen poleposition voor de race van zondag.

Sebastian Vettel was woedend na de crash van Norris. De Duitser had de wedstrijdleiding kort daarvoor gewaarschuwd dat er te veel water op de baan lag. "Wat heb ik nou gezegd? Dit is onnodig", riep de Duitser over de boordradio, waarna hij poolshoogte nam bij Norris om te zien of hij in orde was.

Vrijdag crashte Beitske Visser in de W Series al hard in dezelfde Eau Rouge-Raidillon. Zij moest voor controles naar het ziekenhuis, maar werd daar vrijdagavond uit ontslagen.