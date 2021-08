Max Verstappen heeft de derde vrije training voor de Grand Prix van België als snelste afgesloten. De Red Bull Racing-coureur klokte op een nat Circuit Spa-Francorchamps 1.56,924 en was daarmee bijna een seconde sneller dan zijn teamgenoot Sergio Pérez, die de tweede tijd neerzette.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Verstappens titelrivaal Lewis Hamilton klokte in zijn Mercedes de derde tijd. De WK-leider was ruim een seconde langzamer dan de Nederlander: 1.57,996.

Doordat de baan nat was tijdens de vrije training waren er de nodige spins en schuivers, maar toch wisten alle coureurs de sessie zonder veel kleerscheuren door te komen.

Het overgrote deel van de training werd afgewerkt op de intermediatebanden. Alleen Lando Norris probeerde het heel even op de slicks. Na een ronde heel voorzichtig over het circuit te hebben gereden, kwam de McLaren-coureur weer naar de pitsstraat.



Norris reed eerder al een tijd die goed was voor de vierde plek op de tijdenlijst, gevolgd door Esteban Ocon (Alpine). Valtteri Bottas, die niet bekendstaat als een regenspecialist, reed namens Mercedes uiteindelijk de elfde tijd. Ook de Ferrari-coureurs Carlos Sainz (veertiende) en Charles Leclerc (zestiende) kwamen niet goed voor de dag.

Top tien derde vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull) - 1.56,924

2. Sergio Pérez (Red Bull) - 1.57,871

3. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.57,996

4. Lando Norris (McLaren) - 1.58,509

5. Esteban Ocon (Alpine) - 1.58,913

6. Lance Stroll (Aston Martin) - 1.59,205

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.59,324

8. Sebastian Vettel (Aston Martin) -1.59,436

9. George Russell (Williams) - 1.59,492

10. Fernando Alonso (Alpine) - 1.59,613

Laatste kans om aan afstelling te werken

Verstappen klokte zijn snelste tijd toen de baan iets leek op te drogen. Het is al het hele weekend wisselvallig weer in de Belgische Ardennen. Dat zal het ook zijn tijdens de kwalificatie, die later op zaterdagmiddag wordt verreden, en de race op zondag.

De derde training was een belangrijk moment om nog aan de afstelling van de auto te sleutelen. Die mag na de kwalificatie niet meer worden aangepast. Een keuze voor een afstelling die is gericht op regen of droog weer kan zondag dus verkeerd uitpakken. Aan de auto van Verstappen werd tijdens het laatste kwartier van de training nog druk gesleuteld.