Ferrari is vrijdagavond druk bezig geweest een nieuwe auto voor Charles Leclerc op te bouwen voor de Belgische Grand Prix. De Monegask crashte vrijdag in de tweede vrije training en liep daarbij schade op "die niet in korte tijd hersteld kan worden", zo laat het Italiaanse team weten.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Hoewel de teams geen reserve-auto meer mogen hebben, is er wel een extra chassis beschikbaar. Daar moeten de monteurs dan zo veel mogelijk onderdelen op overzetten van de oorspronkelijke auto van Leclerc, inclusief de nieuwe motor die Ferrari deze race heeft ingezet.

De 23-jarige Leclerc verloor vrijdag de controle in het Les Combes-gedeelte van het circuit van Spa-Francorchamps en liep daarbij vooral schade op aan de linkerkant van zijn Ferrari.

De tweevoudig Grand Prix-winnaar sprak van een lastige dag in de Ardennen. "Dat kwam vooral door de soms natte omstandigheden", verklaarde Leclerc. "Ik was de training natuurlijk liever niet in de muur geëindigd, maar dat is ook onderdeel van de training. Ik ga proberen die fout niet nog eens te maken."

De auto van Leclerc wordt afgevoerd. De auto van Leclerc wordt afgevoerd. Foto: Getty Images

'Afstelling vinden die op zowel een natte als een droge baan werkt'

Ferrari is met McLaren in een felle strijd verwikkeld om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. De Scuderia lijkt in Spa een beetje onder te doen voor haar Britse rivalen.

"De eerste training voelde nog goed, maar de tweede training was niet geweldig", beaamde Leclerc de verhoudingen. "We moeten kijken hoe dat zit, want we hebben weinig veranderd aan de auto. Maar ik heb er vertrouwen in dat we er in de derde training beter voor staan."

Ook de Ferrari-coureur houdt een oog op de weersvoorspellingen van zondag, omdat zaterdag de afstelling voor de race al moet worden gekozen. "We moeten dus op zoek naar een setup die zowel in droog weer als op een natte baan kan werken. Zodra we die vinden, zijn we klaar voor een goed weekend."