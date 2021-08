De Formule 1 is druk bezig met het vullen van gaten op de kalender voor het nog lopende seizoen 2021. Die zou aanvankelijk 23 races bevatten, maar het worden er uiterlijk 22. Doha in Qatar en het Italiaanse Mugello zijn waarschijnlijke invallers.

Eerder verdwenen de Grands Prix van Australië en Japan van de kalender vanwege de lokale situatie rond het coronavirus. De pandemie zit ook een van de vervangende races dwars: Turkije staat nog altijd op de rode lijst van het Verenigd Koninkrijk.

Omdat de meeste teams in Engeland zijn gevestigd, levert dat grote problemen op. Er is een verplichte quarantaineperiode van tien dagen bij terugkomst uit een 'rode zone'. Dat had de Formule 1 verholpen doordat het circus direct vanuit Istanboel door zou vliegen naar Japan, maar nu is die race van de kalender verdwenen.



Het circuit van Mugello is nu de voornaamste kandidaat om de Turkse Grand Prix te vervangen. De baan in Toscane stond vorig seizoen ook al op de kalender.

Kalender nog altijd de langste

Het tweede gat dat opgevuld moet worden is na de Grand Prix van Brazilië. Daarvoor is het Losail International Circuit in Qatar de belangrijkste gegadigde. Het circuit in Doha is - net als Mugello - vooral bekend van de MotoGP.

Als Formule 1-baas Stefano Domenicali de kalender op deze manier rond weet te maken, komt die uit op 22 races. Daarmee is het nog altijd de langste kalender uit de geschiedenis van de koningsklasse.

Het is nog niet zeker of de races in Mexico en Brazilië door kunnen gaan, omdat ook die landen zich op de rode lijst van het Verenigd Koninkrijk bevinden. Ook in Austin, waar de Amerikaanse Grand Prix wordt verreden, is de coronasituatie niet rooskleurig. De kalender zit dan ook nog vol onzekerheden.