De Formule 1 schrapt definitief één race op de kalender vanwege de onzekerheden rondom het coronavirus. De organisatie achter de koningsklasse gaat niet op zoek naar een vervanger voor de geschrapte Grand Prix van Japan, die oorspronkelijk op 10 oktober zou worden gehouden.

De GP van Turkije is met één week opgeschoven naar 10 oktober, maar hoogstwaarschijnlijk wordt die race alsnog afgelast. Turkije staat op de rode lijst van het Verenigd Koninkrijk, waardoor het personeel van de Britse teams verplicht tien dagen in quarantaine moet bij terugkomst. Het Italiaanse Mugello is dan de mogelijke vervanger.

Ook de Grand Prix van Mexico (7 november) en de race in het Braziliaanse São Paulo (14 november) zijn met een week verplaatst. Het gat op 21 november, ontstaan door de afgelasting van de GP van Australië, is nog niet ingevuld.

Hoogstwaarschijnlijk strijkt de Formule 1 dan neer in Doha. Het Losail International Circuit in Qatar wordt beschouwd als de belangrijkste gegadigde. Op het circuit, dat vooral bekend is van de MotoGP, is nog nooit een Formule 1-race gehouden.

Dit Formule 1-seizoen zou oorspronkelijk uit een recordaantal van 23 races bestaan, maar dat worden er uiteindelijk 22. Daarmee is het nog altijd het langste seizoen uit de geschiedenis van de koningsklasse. Het huidige record staat op 21 races, dat in 2018 en 2019 werd genoteerd.

De GP van Australië verdween eerder dit jaar van de kalender vanwege de lokale situatie rond het coronavirus. Het is nog niet zeker of de races in Mexico en Brazilië kunnen doorgaan, omdat die landen op de rode lijst van het Verenigd Koninkrijk staan. Ook in Austin, waar de Amerikaanse Grand Prix wordt verreden, is de coronasituatie niet rooskleurig.