Max Verstappen kijkt ondanks een crash in de tweede training met een goed gevoel terug op de eerste dag op Spa-Francorchamps. De Nederlander besloot de vrijdag in België als snelste.

"We moeten nog wat finetunen, maar het was een goede dag", zei de 23-jarige Verstappen. "Over het algemeen ben ik erg tevreden, het is een positieve start van het weekend. We zullen het weer goed in de gaten moeten houden, maar voor nu ben ik blij met de afstelling van de auto."

Hoewel Verstappen het snelste was in de tweede vrije training, eindigde hij met zijn Red Bull in de bandenstapel. De Nederlander verloor in Malmedy de controle over zijn auto en zorgde daarmee voor een voortijdig einde van de training.

"Ik weet niet precies wat daar gebeurde", vervolgde Verstappen, die zag dat de schade aan zijn auto meeviel.

"Ik had iets te veel onderstuur en verloor opeens de achterkant. Helaas kon ik niet meer corrigeren en raakte ik de muur. Dat is jammer, maar al met al was het wel een positieve dag."

Achter Verstappen eindigden Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton nipt als tweede en derde. Zaterdag om 12.00 uur staat op Spa de derde vrije training op het programma en om 15.00 uur volgt de kwalificatie. De race begint zondag om 15.00 uur.