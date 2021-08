Max Verstappen heeft de tweede vrije training voor de Belgische Grand Prix vrijdag als snelste afgesloten. Toch verliep zijn sessie op het Circuit Spa-Francorchamps allesbehalve vlekkeloos. In de slotfase crashte de Limburger en beschadigde daarbij zijn Red Bull.

Verstappen verloor de controle bij het uitkomen van het Les Combes-gedeelte van Spa en klapte in de bandenstapels. Het rechterachterwiel leek het grootste gedeelte van de klap te hebben opgevangen.

De crash van de Nederlander betekende direct een rode vlag en daarmee het einde van de tweede vrije training. In de eindklassering was de Red Bull-coureur nipt sneller dan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes.

Zowel Verstappen als de beide Mercedes-coureurs richtten zich tijdens de training vooral op langere runs op de mediumbanden. Slechts kort werd er op de softbanden gereden. Dat deed Verstappen het snelste met een tijd van 1.44,472. Bottas kwam 0,041 tekort op die tijd, Hamilton was 0,072 langzamer dan zijn grote titelrivaal.

Ook Leclerc zorgt voor rode vlag

In tegenstelling tot de eerste vrije training kon de tweede sessie op Spa zo goed als droog worden afgewerkt.

Charles Leclerc zorgde met nog een kwartier te gaan ook al voor een rodevlagsituatie. De Monegask raakte de controle over zijn Ferrari eveneens kwijt in Les Combes en kwam daarbij in de bandenstapels terecht. De auto moest door een kraanwagen uit de grindbak worden getakeld.

Achter de drie snelste auto's was Fernando Alonso in de Alpine best of the rest. De Spanjaard moest bijna een halve seconde toegeven op Verstappens snelste tijd. Pierre Gasly was net als in de ochtendsessie snel, met een vijfde tijd.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen die vrijdag zijn contract bij Red Bull verlengde, kwam niet verder dan de tiende tijd. De Mexicaan was bijna een seconde langzamer dan zijn Nederlandse teamgenoot.