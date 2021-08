Sergio Pérez rijdt ook in 2022 voor Red Bull Racing. De Mexicaan heeft een contractverlenging getekend die hem volgend jaar opnieuw de teamgenoot van Max Verstappen maakt. Dat maakte het team vrijdag bekend in Spa-Francorchamps.

Pérez nam in de winter het tweede stoeltje naast Verstappen bij Red Bull over van Alexander Albon. Sindsdien wist de 31-jarige coureur één keer te winnen. In Azerbeidzjan kwam hij als eerste over de streep nadat Verstappen uitviel.

"Sergio is een zeer gerespecteerd lid van ons team", stelt teambaas Christian Horner. "Zijn ervaring en kracht in de races zijn zeer waardevol voor ons in de strijd om het constructeurskampioenschap."

"Ik ben erg blij dat ik door kan gaan met dit team, we gaan een nieuw tijdperk in de Formule 1 in", reageert Pérez. "Dit is een geweldige kans voor mij. Iedereen begin weer opnieuw in 2022 met de nieuwe regels. Het is mijn doel om aan de top te staan met Red Bull."

Hoewel Pérez nog moeite heeft om Verstappen bij te houden, is hij tevreden met hoe zijn seizoen tot dusver verloopt. "Het kost altijd tijd om alles onder de knie te krijgen als je bij een nieuw team komt. Maar ik ben blij met hoe het tot dusver gaat. Ik geniet ervan om onderdeel te zijn van dit team."



De Mexicaan staat momenteel vijfde in de WK-stand met 105 punten. Naast zijn zege in Bakoe stond de tweevoudig racewinnaar ook in Frankrijk nog een keer op het podium. Toen eindigde Pérez als derde. Dit weekend staat op Spa de Grand Prix van België op het programma. Dat wordt de 203e race in de Formule 1 voor de coureur die in 2011 debuteerde voor het team van Sauber.