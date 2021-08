Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grand Prix van België de tweede tijd op de klokken gezet. De Red Bull-coureur was snel onderweg op het Circuit Spa-Francorchamps, maar moest Valtteri Bottas in de Mercedes wel voorlaten. WK-leider Lewis Hamilton kwam niet verder dan de achttiende tijd.

De training op het circuit door de Ardennen begon op een half natte baan. De meeste coureurs reden hun eerste rondje daarom op de intermediatebanden. Al snel droogde het asfalt op en was het tijd voor de slicks.

Op de harde banden was Verstappen ruim de snelste, al wekten de Mercedes-coureurs de indruk met meer benzine te rijden dan de Red Bull. De vraag is dus hoe representatief die rondetijden zijn. Verstappen deed zeven rondjes op zijn setje hard. De beide Mercedes-coureurs reden een langere stint en gingen elf keer rond.

Na een half uur op het harde rubber, schakelden de coureurs over op de zachte banden. Daarop was Bottas direct snel met een 1,45,199. Aan die tijd wist Verstappen niet meer te komen, de Limburger was in zijn beste poging 0,164 seconde langzamer.

Snelle ronde Hamilton onderbroken

Hamilton was wel sneller onderweg dan zijn teamgenoot, maar werd voor de laatste chicane dwarsgezeten door Nicholas Latifi in de Williams. Mede door de terugkerende regen kon de WK-leider daarna geen snelle tijd meer zetten. Het leverde hem de achttiende plek op de tijdenlijst op.

Pierre Gasly kwam wel sterk voor de dag op Spa met een derde tijd, een halve seconde langzamer dan Bottas. De Fransman hield de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz achter zich. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez klokte de zesde tijd.



Ondanks de snelheid die Bottas vrijdag liet zien, weet de Fin al dat hij zondag niet van poleposition zal vertrekken. Als gevolg van de door hem veroorzaakte startcrash in Hongarije heeft Bottas net als mededader Lance Stroll een gridstraf van vijf plaatsen.

Raïkkönen twee keer in de fout

Ondanks het wisselende weer verliep de training zonder echt grote incidenten. Kimi Raïkkönen viel op omdat hij eerst met zijn Alfa Romeo spinde in de La Source-hairpin en vervolgens bij het indrijden van de pitsstraat de muur raakte. Ook Yuki Tsunoda spinde in La Source.

De kans is groot dat het alleen maar meer gaat regenen in de Ardennen de komende dagen. Voor zaterdag en zondag wordt in ieder geval veel water verwacht.