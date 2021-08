Max Verstappen heeft zin in de tweede seizoenshelft van het Formule 1-seizoen, die dit weekend begint met de Grand Prix van België. De Limburger durft nog niet te zeggen hoe zijn Red Bull zich gaat verhouden tot de Mercedes op Spa-Francorchamps.

Verstappen, die zijn vakantie vooral in Monaco en het Caribisch gebied doorbracht, kon de Formule 1 tijdens de zomerpauze naar eigen zeggen niet helemaal uit zijn hoofd zetten. Op Spa gaat de titelstrijd met Lewis Hamilton weer door.

Hoewel het legendarische circuit in de Ardennen tot de absolute favorieten van Verstappen kan worden gerekend, brengt dat geen zekerheid of Red Bull snel genoeg is om terug te slaan tegen Mercedes.

"Ze waren de laatste twee races snel, zeker in Hongarije. En dat gaan ze hier natuurlijk weer zijn", blikte Verstappen vooruit. "Lange rechte stukken ligt ze wel."

Hoewel de Honda-motor achter in de Red Bull al het hele seizoen lof ontvangt, is er volgens Verstappen nog steeds een klein beetje achterstand op de Mercedes-krachtbron. "Dus verliezen we nog altijd wat op de rechte stukken", analyseerde de Limburger. "Misschien zitten we er net voor, en misschien er net achter."

Max Verstappen op Spa-Franchorchamps Max Verstappen op Spa-Franchorchamps Foto: Getty

Kans op regen groot

Verstappen wees wel op de weersvoorspellingen voor de komende dagen in de Ardennen. Vooral in het weekend is de kans op regen zeer groot en die onzekerheid maakt het kiezen van de afstelling van de auto lastig.

De afstelling mag na de kwalificatie niet meer worden aangepast. Dus een droge kwalificatie en een natte race, of omgekeerd, zou het erg lastig maken voor de coureurs.

"Als het echt nat wordt, ga je natuurlijk voor een regenafstelling. Maar als het half-half wordt, moet je toch een beetje gaan gokken", legde Verstappen uit. "Dus het wordt goed opletten wat het weer gaat doen. Gelukkig zit iedereen in dezelfde situatie."

Optimistisch over tweede seizoenshelft

Ondanks dat de Limburger in Hongarije de WK-leiding kwijtraakte aan Lewis Hamilton, blijft het Red Bull-kamp volgens Verstappen positief. Het team won dan ook al meer dan de helft van alle Grands Prix in 2021.

"We hebben echt goede races gehad", sloot de vijftienvoudig Grand Prix-winnaar optimistisch af. "De laatste twee gingen niet onze kant op, maar dat was niet onze schuld. En er zijn er nog heel wat te gaan."