Lewis Hamilton kijkt uit naar het vervolg van de titelstrijd met Max Verstappen in de tweede helft van het Formule 1-seizoen. Dat wordt dit weekend afgetrapt op Spa-Francorchamps. "Het wordt misschien nog wel spannender", blikte de zevenvoudig wereldkampioen vooruit.

Mercedes heeft volgens Hamilton goed nagedacht tijdens de vier weken durende zomerpauze. "Dan heb ik het vooral over processen, hoe we dingen beter kunnen aanpakken. Ik vind dat positief om te zien binnen het team."

De Brit voelt zichzelf ook beter, waar hij in Hongarije nog last had van wat vermoeidheidsproblemen. "De break kwam daardoor wel goed uit. Ik ben helemaal bijgekomen", stelde hij donderdag in Spa.

Uiteraard is het vizier binnen Mercedes volledig gericht op Red Bull. "We weten hoe goed ze zijn. In de eerste seizoenshelft werden ze alleen maar beter en beter". Volgens Hamilton ging zijn team juist door een moeilijke periode. "Maar nu functioneren we weer zoals we in het verleden altijd deden."

'Uit een ander vaatje getapt'

Hamilton won in Silverstone en werd na een straf voor Sebastian Vettel uiteindelijk tweede in de chaotische Grand Prix van Hongarije. Daarmee nam de Engelsman de leiding in de WK-stand weer over van Verstappen.

"We zijn echt uit een ander vaatje gaan tappen", blikte Hamilton terug. "Maar het gaat echt close worden in de tweede seizoenshelft. De eerste helft was voor mij echt een van de zwaarste ooit en ik denk dat dat niet gaat veranderen. Het kan zelfs nóg spannender worden."