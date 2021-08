Max Verstappen zou graag zien dat er in de Formule 1 afspraken worden gemaakt over coureurs die schade bij elkaar veroorzaken. Daarbij zou bekeken moeten worden welke invloed dat dan heeft op de budgetlimiet of het maximaal aantal motoren dat mag worden gebruikt.

Verstappen werd in Silverstone van de baan getikt door titelrivaal Lewis Hamilton. Of de motor die hij toen gebruikte nog kan worden ingezet, is nog maar de vraag. "Die zijn ze nog steeds aan het bekijken", zei Verstappen donderdag op het Circuit Spa-Francorchamps. Honda heeft de motor meegenomen naar Japan voor onderzoek. "Dus ik weet niet hoe die er aan toe is."

De kans is hoe dan ook groot dat Verstappen een gridstraf moet inlossen om dit seizoen nog een vierde motor te mogen inzetten. Per seizoen zijn er maximaal drie straffeloos toegestaan, dus dat is een zorgenpunt voor de tweede seizoenshelft. "Het is zeker geen positieve situatie nee", beaamde de Limburger, die zich voorbereidt op de Grand Prix van België.



Verstappen zou daarom graag zien dat de FIA bekijkt of dit anders kan. "Als er iemand tegen jou aan rijdt en jij loopt daardoor schade op waardoor je een extra motor moet inzetten is dat niet helemaal hoe het moet zijn", vindt de Red Bull-coureur. "Je kunt ook zeggen dat als je schade hebt die iemand anders heeft veroorzaakt, je daardoor weer iets nieuws mag pakken."

Max Verstappen en Charles Leclerc op Spa-Francorchamps Max Verstappen en Charles Leclerc op Spa-Francorchamps Foto: Getty

Leclerc naar derde motor door fout Stroll

De Nederlander wees naar de situatie bij Ferrari, dat Charles Leclerc in Hongarije getorpedeerd zag worden door Lance Stroll. Ook de Monegask moet daardoor noodgedwongen al naar zijn derde motor, door toedoen van een fout van Stroll.

Het dwong Ferrari om op te roepen tot een regel die het de veroorzaker van een aanrijding verplicht om alle schade te betalen.

Verstappen ziet een oplossing bij een andere raceklasse. "In de Formule E is het zo dat je het wel mag vervangen als een andere coureur schade veroorzaakt bij jou." Een dergelijke regel zou in de Formule 1 ook kunnen werken, zeker omdat de teams, zoals Verstappen opsomde, zijn gebonden aan limieten met de motor en andere onderdelen, en daarnaast ook nog aan de budgetlimiet moeten voldoen.

De huidige nummer twee in de WK-stand zag nog een bijkomend voordeel van het voorstel van Ferrari, met de startchaos in Hongarije in het achterhoofd. "Als je moet betalen voor de schade bij anderen, zorgt dat er ook voor dat coureurs in de eerste ronde iets meer verantwoord moeten doen en minder domme acties uithalen. Ze weten dan dat er meer impact is voor jezelf en het team."