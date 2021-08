De rechter doet na het weekend uitspraak over of de Grand Prix op het circuit van Zandvoort door kan gaan. Donderdagmiddag diende de zaak die was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie vindt dat er tijdens en rondom de Formule 1-race te veel stikstof wordt uitgestoten en dat daar in de natuurvergunning geen rekening mee is gehouden.

De Grand Prix in Zandvoort wordt in het eerste weekend van september gereden en omdat het afgelasten van het race-evenement zo kort van tevoren grote gevolgen heeft, wilde MOB de organisatie van de race een handreiking doen.

"We hebben nagedacht over tussenoplossingen waarbij het circuit wel wat kan", aldus jurist Valentijn Wösten. "Onze gedachte is om geen publiek toe te laten en het niet door laten gaan van de F3-race en de Porsche-race (die rondom de F1-race worden gereden, red.)."

Toen de rechter aan de organisatie van de Formule 1-race vroeg of dat een "oplossing in den minne" zou kunnen zijn, werd dat voorstel afgewezen. "Een nieuwe vergunning was niet nodig om een Formule 1-race toe te staan. Dat mocht al onder de nieuwe vergunning", aldus de advocaat van de provincie Noord-Holland.

"De enige reden voor de nieuwe vergunning was het uitvoeren van de werkzaamheden op het circuit. Die werkzaamheden hebben al plaatsgevonden", vervolgde hij.

Al twee jaar juridische strijd over Grand Prix

De rechter vond het overigens nog niet duidelijk dat als de natuurvergunning tijdelijk wordt geschorst - en dus niet vernietigd - dat er dan gewoon Formule 1-races mogen worden gehouden op het circuit.

Over de door de provincie Noord-Holland afgegeven natuurvergunning is al bijna twee jaar een juridische strijd gaande. Er loopt momenteel een bodemprocedure en de rechter gaf donderdag tijdens de voorlopige voorziening aan dat hij de rechters in dat proces niet voor de voeten wil lopen.

Als de Grand Prix in Zandvoort door mag gaan, is dat de eerste Formule 1-race in ruim dertig jaar die in de duinen van de Noord-Hollandse badplaats wordt gereden. Er komen verspreid over drie dagen ruim 200.000 toeschouwers naar het race-evenement.