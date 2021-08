Valtteri Bottas en George Russell zijn nog in afwachting van hun stoeltje in 2022. De Fin moet mogelijk plaatsmaken voor de jonge Brit, die al onder contact staat bij Mercedes. Beide coureurs lieten in de aanloop naar de Belgische Grand Prix weten dat ze goed om kunnen gaan met de onzekerheid.

"Misschien weet ik iets. Misschien niet. Er is alleen geen nieuws, ik ben ook niet verplicht om dat verder uit te leggen", reageerde Bottas donderdag enigszins bits op Spa-Francorchamps. De huidige Mercedes-coureur schoof tijdens de persconferentie samen met Russell aan. De vragen gingen vanzelfsprekend vooral over het tweede stoeltje bij Mercedes en wie daar volgend jaar in zit.

Russell was iets beter geluimd. De 23-jarige Engelsman zegt geduldig af te wachten of hij volgend jaar in een Mercedes of weer in een Williams zit. "Dat vind ik verder geen probleem. Er zijn natuurlijk discussies gaande. Het is denk ik goed om geen overhaaste besluiten te nemen."

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet eerder weten uiterlijk in september een keuze te maken. Russell heeft vertrouwen in de Oostenrijker. "Mercedes zorgt goed voor zijn coureurs. Dus ik reken er daarom op dat ze goed met onze toekomst omgaan. Of ik het nou morgen hoor of in Abu Dhabi. Je moet ze vertrouwen."

Bottas zegt zich vooral te focussen op de race op Spa-Francorchamps van dit weekend en de lopende titelstrijd met Red Bull Racing. "Ik kan leven met de situatie. Ik richt me op dit weekend. Alles valt vanzelf wel op zijn plek."

'Nyck de Vries verdient het om F1 te rijden'

De stap van Russell naar Mercedes zou niet direct betekenen dat Bottas de omgekeerde weg bewandelt. De kans is groot dat er bij dat team dus een plek vrijkomt voor een andere coureur, zoals Nyck de Vries. De kersverse Formule E-kampioen wordt in ieder geval 'genoemd'. Terecht, vindt Russell.

"Nyck is een fantastische coureur met meerdere titels op zak, hij heeft absoluut de snelheid en houding om Formule 1-coureur te zijn", aldus de Williams-coureur. "Maar het is helaas niet zo simpel. Er zijn gewoon niet zo veel plekken", vatte hij de situatie van de Nederlander samen. "Maar Nyck verdient het om hier te zijn."