De Grand Prix op het circuit van Zandvoort kan zondag gewoon doorgaan. De rechter heeft donderdag de natuurvergunning niet geschorst vanwege een eventueel te hoge stikstofuitstoot. Daar had milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) wel om gevraagd, maar de rechter gaat daar dus niet in mee.

Het juridische conflict over de natuurvergunning loopt al langer. In juli besloot de rechter dat extra advies nodig is van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). Voor dat advies had de stichting drie maanden.

Daarmee zou de rechter pas uitspraak kunnen doen in de bodemprocedure nadat de F1-race in Zandvoort al was gereden. MOB wilde dat voorkomen en diende een voorlopige voorziening in.

Door de natuurvergunning te schorsen zou de voorzieningenrechter al op de stoel van de rechters in de al lopende bodemprocedure gaan zitten. De rechter is in zo'n situatie "zeer terughoudend" in het schorsen van de vergunning.

Volgens de rechter is er "onvoldoende ruimte" voor het helemaal of gedeeltelijk schorsen van de natuurvergunning. Ook omdat de race al volledig is georganiseerd en er door het circuit flink in geïnvesteerd is.

Het niet door laten gaan van de Grand Prix zou "zeer grote schade en een mogelijk faillissement" voor het circuit in de Noord-Hollandse badplaats betekenen, constateert de rechter.

MOB: Meer stikstof uitgestoten dan toegestaan

Volgens MOB wordt meer stikstof uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Omdat de milieuorganisatie begrip had voor de grote gevolgen die het afgelasten van de F1-race zou hebben, bood het tijdens de zitting afgelopen donderdag aan om de Grand Prix wel door te laten gaan, maar dan zonder publiek.

Circuit Zandvoort vond dat geen acceptabel alternatief omdat het daarmee te veel inkomsten zou mislopen. Daarop concludeerde de rechter dat de verschillende standpunten te veel uit elkaar liggen en dat op het advies van deskundigen gewacht moet worden om tot een oordeel te kunnen komen.

Voor het eerst in 36 jaar Formule 1-race in Zandvoort

Zondag wordt voor het eerst in 36 jaar een Formule 1-race in Zandvoort gereden. De afgelopen twee jaar voerden allerlei natuur- en milieuorganisaties een juridische strijd met de organisatie van het evenement.

Verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag komen ruim 200.000 toeschouwers naar het race-evenement.