Fernando Alonso rijdt ook volgend jaar voor het Formule 1-team van Alpine. De tweevoudig wereldkampioen heeft zijn contract bij de Franse renstal met één jaar verlengd.

De veertigjarige Alonso keerde dit jaar na een pauze van twee jaar terug in de Formule 1. Hij koos met Alpine voor de opvolger van Renault, het team waarvoor hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd.

"Ik voel me erg thuis bij dit team", zegt de Spanjaard donderdag op de site van Alpine. "Ik kijk ontzettend uit naar volgend jaar, als er nieuwe regels in de Formule 1 komen. Ik ben al heel lang voorstander van een gelijk speelveld in de sport en hopelijk gaan deze veranderingen daarvoor zorgen."

Esteban Ocon (24) tekende twee maanden geleden al een contract tot en met 2024 bij Alpine. "Dit is het perfecte coureursduo voor ons en een van de sterkste duo's op de grid", zegt teambaas Laurent Rossi. "Fernando heeft ontzettend veel indruk op ons gemaakt sinds zijn rentree in de Formule 1. Ik weet zeker dat we ook volgend jaar heel veel aan hem gaan hebben."

Erelijst Fernando Alonso in F1 Races: 322

Zeges: 32

Podiumplekken: 97

Polepositions: 22

Wereldtitels: 2

Alonso staat elfde in WK-stand

Alonso staat in het huidige F1-seizoen na elf races elfde in de WK-stand met 38 punten, 1 punt minder dan Ocon. De 32-voudig Grand Prix-winnaar speelde vier weken geleden een belangrijke rol bij de verrassende zege van Ocon in de Grand Prix van Hongarije.

Alonso eindigde zelf als vierde op de Hungaroring, zijn beste resultaat in de Formule 1 sinds 2014, toen hij nog voor Ferrari reed.

Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend na een zomerstop van een maand verder met de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps.