De laatste jaren voerden natuurorganisaties allerlei rechtszaken tegen de Grand Prix in Zandvoort. Anderhalve week voor het race-evenement in de Noord-Hollandse badplaats wordt gehouden dient donderdagmiddag de (vermoedelijk) voorlopig laatste rechtszaak die de race kan tegenhouden. Hier gaat de zaak over.

In grote lijnen draaien de rechtszaken tegen de Grand Prix in Zandvoort om het beschermen van de natuur. Circuit Zandvoort ligt pal naast Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Er leven beschermde vogels en amfibieën.

Het racecircuit ligt al tientallen jaren naast het beschermde natuurgebied, maar het is decennia geleden dat er een Formule 1-race werd gereden. Dat betekent niet alleen dat er weer geracet wordt op het circuit, maar dat er veel publiek naar Zandvoort komt. In totaal worden er, verspreid over drie dagen, ruim 200.000 racefans verwacht.

Eerder deze maand bepaalde de rechter dat het openbaar belang van de Grand Prix groter is dan het belang van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis. Die zaak werd dus gewonnen door de organisatie van de race in Zandvoort.

In de rechtszaak van donderdag draait het om stikstof. Mobilisation for the Environment (MOB), dat de zaak heeft aangespannen, stelt dat de Formule 1-auto's meer stikstof uitstoten dan waar in de natuurvergunning rekening mee is gehouden.

Die vergunning is door de provincie Noord-Holland verleend aan het Circuit Zandvoort, maar volgens MOB dus ten onrechte. De milieuorganisatie wil dat de rechter de vergunning schorst.

Als de rechter de natuurvergunning inderdaad schorst, kan het zo zijn dat de Grand Prix in Zandvoort niet door kan gaan. Dat zou de meest extreme situatie zijn. Het kan ook zo zijn dat de rechter bepaalt dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan het evenement of dat er een andere oplossing wordt gevonden waardoor de race toch door kan gaan.

Bovendien kan de organisatie van de GP Nederland ook nog in beroep tegen de uitspraak van de rechter. De organisatie wilde zich woensdag nog niet uitlaten over de eventuele gevolgen van de uitspraak.

Volgens MOB stoot de Grand Prix in Zandvoort meer stikstof uit dan vermeld in de natuurvergunning.

MOB, dat de zaak heeft aangespannen, is bekend van de stikstofcrisis die in mei 2019 ontstond. De organisatie vond dat de Nederlandse overheid zich niet hield aan de eigen stikstofregels en kreeg daar van de rechter gelijk in. Het zorgde er onder meer voor dat bouwprojecten lang stillagen en dat er overdag maximaal 100 kilometer per uur op de snelweg mag worden gereden.

Naast de zaak van donderdag zijn er ook nog andere rechtszaken tegen de GP Zandvoort, maar die staan het doorgaan van de race van dit jaar niet in de weg. Dat komt doordat de uitspraak pas na 5 september (de dag van de race) komt en omdat ze gaan over niet de race zelf, maar bijvoorbeeld de bouw van tribunes en het verplaatsen van zand.

De rechter doet uiterlijk over twee weken uitspraak in de zaak. Het zou logisch zijn als dat eerder gebeurt, omdat de race al over anderhalve week is. Het zou zelfs kunnen dat de rechter donderdag al direct uitspraak doet.

Tegen de uitspraak van de rechter is ook een beroep mogelijk, dus als de rechter bepaalt dat de Grand Prix niet door kan gaan vanwege een niet juiste natuurvergunning, dan is ook dat nog niet definitief.