Het ministerie van Defensie heeft dinsdag besloten om de zogenoemde fly past tijdens de Grand Prix in Zandvoort te annuleren. De vliegshow met jachtvliegtuigen gaat niet door vanwege de ontwikkelingen in Afghanistan.

"We zijn bezig met een grote humanitaire operatie in Afghanistan. Daarom lijkt het ons nu niet gepast om rondom de Formule 1-race een vliegshow te houden", zegt een woordvoerder van Defensie in gesprek met NU.nl.

De afgelopen dagen was er al veel te doen om de fly past, een traditie in de Formule 1 waarbij vliegtuigen voor de race met de nationale driekleur over het circuit vliegen. Natuurbeschermers stapten naar de rechter, omdat de vliegshow de nodige geluidsoverlast zou veroorzaken.

Stichting Vrienden van Middenduin wees erop dat het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat grenst aan het circuit, een beschermd Natura 2000-gebied is en een deel daarvan is aangewezen als stiltegebied. De zaak zou op 1 september dienen bij de rechtbank in Haarlem.

Defensie benadrukt dat het schrappen van de vliegshow niks te maken heeft met de rechtszaak of dat er vliegtuigen stand-by moeten staan vanwege de ontwikkelingen in Afghanistan, maar dat de show is geschrapt omdat het niet gepast zou zijn vanwege de situatie daar. Nederland is momenteel met tientallen militairen in hoofdstad Kaboel om te helpen met het evacueren van mensen uit de stad.

De Grand Prix in Zandvoort wordt in het weekeinde van 3, 4 en 5 september gehouden. Hoewel de vliegshow niet doorgaat, zal het orkest van de Koninklijke Luchtmacht voorafgaand aan het evenement wel het Wilhelmus spelen.