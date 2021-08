Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft beloofd volgende maand bekend te maken wie in 2022 de tweede coureur achter Lewis Hamilton wordt. De keuze gaat tussen Hamiltons huidige teamgenoot Valtteri Bottas en George Russell, die nu voor Williams rijdt.

"We moeten een keuze maken tussen de stabiliteit die Valtteri biedt en het talent van George, die de toekomst voor zich heeft", zegt de 49-jarige Wolff in Bild am Sonntag. "Ik wil in september duidelijkheid hebben over dit onderwerp. Zo kunnen beiden zich op de juiste manier voorbereiden op komend seizoen."

De 23-jarige Russell komt uit het opleidingsprogramma van Mercedes en wordt beschouwd als een protegé van Wolff. In december vorig jaar verving de Brit zijn landgenoot Hamilton al in de GP van Sakhir. Toen eindigde hij als negende.

De acht jaar oudere Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes en werd in de afgelopen twee jaar tweede achter wereldkampioen Hamilton. De positie van de Fin staat mede door een aantal incidenten op de circuits al enige tijd ter discussie.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton verlengde zijn contract bij Mercedes vorige maand tot eind 2023. Zijn grote doel is een achtste wereldtitel. Hij deelt nu het record nog met de Duitser Michael Schumacher.

In de huidige WK-stand heeft Hamilton een voorsprong van acht punten op nummer twee Max Verstappen. De eerstvolgende Grand Prix is op 29 augustus in België. Een week later vindt de GP van Nederland in Zandvoort plaats.