De Grand Prix van Japan gaat ook dit jaar niet door. De Japanse overheid heeft woensdag een streep gehaald door het evenement vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vorig jaar werd de race op Suzuka ook al geschrapt.

De Formule 1 hoopt in de komende weken een vervangende Grand Prix aan de kalender toe te voegen. Er wordt ook nog altijd gezocht naar een vervanger voor de Grand Prix van Australië, die op 21 november op het programma stond. Het is de bedoeling dat de Formule 1 dit jaar een recordaantal van 23 races afwerkt.

Opvallend genoeg werden eerder deze maand in Tokio onder zeer strenge voorwaarden de Olympische Spelen gehouden. Volgende week beginnen in de Japanse miljoenenstad de Paralympische Spelen. De Grand Prix van Japan zou op 10 oktober worden gehouden.

Volgens de Formule 1 is het besluit om de race op Suzuka te schrappen genomen door de Japanse overheid. "Er wordt nu aan de details gewerkt om ergens in de komende weken een aangepaste kalender te kunnen presenteren", aldus de Formule 1 in een verklaring.

F1-kalender ging dit jaar al vaker op de schop

De race op Suzuka is lang niet de eerste Grand Prix die dit jaar niet door kan gaan. Zo ging naast Australië eerder ook al een streep door de races in China, Canada en Singapore.

"Formule 1 heeft dit jaar en vorig jaar al bewezen dat het in staat is om zich aan de steeds weer veranderende situatie aan te passen. We zijn erg enthousiast dat veel partijen geïnteresseerd zijn om Grands Prix te organiseren", aldus de Formule 1.

De Formule 1-coureurs genieten deze weken van een zomerstop. Het seizoen wordt op 29 augustus hervat met de Grand Prix van België en een week later staat de Grand Prix van Nederland op het programma.