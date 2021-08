De tribunes bij de Grand Prix van Nederland op Zandvoort in het eerste weekend van september mogen dagelijks voor twee derde gevuld zijn, zo heeft het demissionaire kabinet vrijdag besloten. De organisatie van de Nederlandse Formule 1-race had gehoopt meer fans te kunnen verwelkomen.

Daardoor zijn er op 3, 4 en 5 september dagelijks maximaal 70.000 mensen welkom op Circuit Zandvoort. Zij moeten met een QR-code aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of onlangs hersteld van een coronabesmetting.

"Voor mij is het glas twee derde vol", aldus Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix. "We gaan het gewoon doen. De drie bedrijven achter de Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, SportVibes en TIG Sports, hebben besloten te investeren in de toekomst van de F1 in Nederland."

"Het geloof in de ambitie om het grootste Ultimate Race Festival van de wereld te organiseren blijft voor de komende jaren het uiteindelijke doel. Dit jaar weliswaar in afgeslankte vorm, maar desondanks zal de strijd om het wereldkampioenschap in een prachtige oranje ambiance worden gestreden."

Aanvankelijk waren er 105.000 mensen per dag welkom bij de eerste Formule 1-race op Zandvoort in 36 jaar. Het kabinet houdt bij de race echter vast aan de huidige coronamaatregelen voor evenementen in de openlucht, waardoor maximaal twee derde van de tribunes gevuld mogen zijn.

Oud-coureur Jan Lammers (links) en Robert van Overdijk vormen de directie van de Dutch Grand Prix. Oud-coureur Jan Lammers (links) en Robert van Overdijk vormen de directie van de Dutch Grand Prix. Foto: ANP

GP wordt niet gezien als meerdaags festival

Het is nog niet duidelijk welke fans alsnog niet welkom zijn op het circuit in de Noord-Hollandse badplaats. Zij krijgen daar uiterlijk woensdag een mail over en hebben recht op compensatie. Het miljoenentekort wordt gedekt door Circuit Zandvoort, sportmarketingbureau SportVibes en het bedrijf TIG Sports.

In 2017 zei toenmalig wethouder Gerard Kuipers dat de race alleen bij volle tribunes zonder verlies kan worden gehouden. Er zijn onder meer miljoenen uitgetrokken voor de verbouwing van het circuit.

Het kabinet zette vorige maand nog een streep door alle meerdaagse evenementen met overnachtingen, tot 1 september. Donderdag werd echter duidelijk dat de Grand Prix van Nederland daar niet onder valt. De GP is weliswaar een meerdaags evenement, maar de toeschouwers overnachten niet op het terrein en hebben bovendien vaste zitplaatsen op de tribunes.

De Grand Prix van Nederland werd vorig jaar nog geschrapt vanwege de coronapandemie. In 1985 streek de Formule 1 voor het laatst neer in Zandvoort. Toen was de Oostenrijkse legende Niki Lauda de winnaar.

De race op Zandvoort wordt op 5 september gehouden en staat vooral in het teken van de strijd tussen thuisrijder Max Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hamilton is de leider in het WK-klassement en heeft een voorsprong van acht punten op de Limburger.