Aston Martin heeft donderdag besloten om toch geen hoger beroep aan te tekenen tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel in de GP van Hongarije. De Duitser reed daar anderhalve week geleden naar de tweede plek, maar werd uit de uitslag geschrapt omdat hij niet voldeed aan het brandstofreglement.

"Ondanks het vonnis van de stewards van de FIA dat er duidelijk nieuw bewijs is van een mankement in het brandstofsysteem, hebben we toch besloten ons hoger beroep in te trekken. We denken dat dit voor ons opweegt tegen de voordelen om gehoord te worden", meldt Aston Martin in een verklaring.

Vettel eindigde begin deze maand als tweede op de Hungaroring, achter de verrassende winnaar Esteban Ocon. Na afloop werd zijn naam uit de uitslag geschrapt, omdat de FIA niet de benodigde 1 liter benzine uit zijn bolide kon halen. Een monster met die hoeveelheid is noodzakelijk om te beoordelen of de gebruikte brandstof aan de reglementen voldoet.

Bij Vettel kon er slechts 0,3 liter uit de tank worden getapt. Volgens Aston Martin was dit te wijten aan een mankement in de benzinepomp. Dit argument werd maandag bij een 'right to review' door de FIA als irrelevant bestempeld.

Aston Martin kondigde daarop aan in hoger beroep te gaan, maar ziet daar nu van af.

Hamilton profiteert van diskwalificatie Vettel

De tweede plaats was voor viervoudig wereldkampioen Vettel een evenaring van zijn beste uitslag dit jaar. De 34-jarige Duitser staat door zijn diskwalificatie slechts twaalfde in de WK-stand.

Alle coureurs die achter Vettel eindigden in Hongarije, profiteren van zijn diskwalificatie. Lewis Hamilton schuift op naar de tweede plaats en loopt in de WK-stand verder uit op Max Verstappen, die negende is in de nieuwe uitslag.