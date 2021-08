Het beroep van Aston Martin tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel in de Grand Prix van Hongarije is maandag afgewezen door de internationale autosportfederatie FIA. De Duitser raakte ruim een week geleden zijn tweede plaats op de Hungaroring kwijt, omdat er na afloop te weinig brandstof in zijn auto zat.

Aston Martin beweerde tijdens een hoorzitting dat er door een defect in het brandstofsysteem maar 0,3 liter uit de auto gehaald kon worden bij de controle van de FIA in plaats van de benodigde 1 liter. Dat was niet voldoende om de diskwalificatie ongedaan te maken.

Volgens de regels van de Formule 1 moet een auto na de finish ten minste 1 liter brandstof bevatten. Er is minimaal 1 liter nodig om te bepalen of de gebruikte brandstof aan de regels voldoet.

De 34-jarige Vettel kwam bij de Grand Prix van Hongarije achter de verrassende winnaar Esteban Ocon over de streep. Door de diskwalificatie van de viervoudig wereldkampioen schoof Lewis Hamilton op naar de tweede plek en eindigde Max Verstappen als negende.

De diskwalificatie had daardoor ook invloed op de strijd om het wereldkampioenschap. Dankzij zijn tweede plaats breidde Hamilton de voorsprong op Verstappen uit naar acht punten. De Brit heeft 195 punten en Verstappen 187 punten.

Momenteel genieten de Formule 1-coureurs van een zomerstop. Het seizoen wordt op 29 augustus hervat met de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Een week later staat op Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.