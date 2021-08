Sportief directeur Jan Lammers krijgt er steeds meer vertrouwen in dat de Grand Prix in Zandvoort volgende maand gewoon kan doorgaan. De Noord-Hollander wil er niet aan denken dat het evenement voor het tweede jaar op rij moet worden geschrapt.

"Dankzij de maatregelen van de overheid kijken we met vertrouwen uit naar de Grand Prix", zegt Lammers maandag in gesprek met NU.nl. "We hopen en verwachten dat er vanaf 1 september sportevenementen plaatsvinden zoals we dat gewend zijn. Ons zorgen maken doen we niet. Het is een kwestie van aanpakken en vertrouwen hebben."

Het demissionaire kabinet kondigde onlangs aan dat alle meerdaagse evenementen tot 1 september worden afgelast vanwege het coronavirus. De Formule 1-race in Zandvoort staat van 3 tot en met 5 september op het programma, dus het is nog maar de vraag of er over een maand wel geracet kan worden in de kustplaats.

"Er is constant overleg en contact met de overheid", aldus Lammers. "Het is in wederzijds belang, want ook de overheid is supertrots en enthousiast over de Grand Prix, maar het moet wel kunnen. Iedereen heeft zich te conformeren aan de coronacijfers en die gaan de goede kant op."

'We moeten Hamilton verrassen met sportiviteit en gastvrijheid'

In de aanloop naar de Grand Prix in Zandvoort gaat het niet alleen over de coronacijfers, maar ook over de manier waarop Lewis Hamilton zal worden onthaald door het Nederlandse publiek. De verhoudingen tussen de Brit en Max Verstappen staan extra op scherp sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië, waarin Verstappen door de latere winnaar Hamilton van de baan werd getikt.

De 23-jarige Verstappen uitte na de race forse kritiek op titelconcurrent Hamilton, die zijn overwinning uitgebreid vierde terwijl de Nederlander voor controle naar het ziekenhuis moest. Ondanks de verhitte titelstrijd hoopt Lammers dat de Mercedes-coureur respect krijgt van het Nederlandse publiek.

"Sport moet verbroederen en we moeten geen hooligansituaties krijgen zoals bij het voetbal. Het is ook emotie; van een Ajacied maak je geen Feyenoorder en andersom ook niet. Het is logisch dat iedereen zijn voorkeur heeft, maar laten we daar op een geciviliseerde manier mee omgaan", aldus Lammers.

"Op zo'n manier dat we Hamilton verrassen met onze sportiviteit en gastvrijheid. We hebben het wel over een zevenvoudig wereldkampioen die te vergelijken is met een Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Die moet je met een groot applaus in een stadion ontvangen en niet afrekenen op één incident."