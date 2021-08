Het experiment met sprintraces in de Formule 1 krijgt volgend jaar zeer waarschijnlijk een vervolg. Volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali is het experiment nu al geslaagd en wordt er volgend jaar bij een aantal "historische races" opnieuw een sprintrace afgewerkt.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

De Formule 1 hield vorige maand bij de Grand Prix van Groot-Brittannië voor het eerst een sprintrace. Max Verstappen was in die wedstrijd het snelste, waardoor hij van poleposition mocht beginnen aan de Grand Prix op zondag.

"Hoewel we pas één sprintrace hebben gehad, kan ik nu al zeggen dat er heel positief op is gereageerd", aldus Domenicali, geciteerd door Autosport. "Iedere dag konden we iets nieuws aanbieden. Op vrijdag zaten de mensen al klaar om naar de kwalificatie te kijken en ging het meteen ergens om."

Het Grand Prix-weekend met een sprintrace begon op vrijdag met een uur vrije training, gevolgd door de kwalificatie voor de sprintrace. Zaterdag werd na nog een uur vrije training de sprintrace afgewerkt, die de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaalde.

Formule 1-baas Stefano Domenicali vindt het experiment met de sprintraces nu al geslaagd. Formule 1-baas Stefano Domenicali vindt het experiment met de sprintraces nu al geslaagd. Foto: Getty Images

'Plannen bevinden zich nog in beginfase'

Hoewel Domenicali dus enthousiast is over het experiment, benadrukt hij dat het niet de bedoeling is dat een sprintrace bij iedere Grand Prix wordt gehouden. "Het idee is nu om bij bepaalde historische Grands Prix het Formule 1-format iets te wijzigen", vervolgde de voormalig teambaas van Ferrari.

"Die ideeën bevinden zich nog in de beginfase en die moeten we nog finetunen. Maar de geluiden die we ontvangen zijn heel positief. We kunnen hiermee een mooie, grote stap in de Formule 1-toekomst zetten."

Bij de Grand Prix van Italië in het weekend van 11 en 12 september wordt er opnieuw een sprintrace afgewerkt. Het is nog niet bekend waar de derde en laatste sprintrace van dit seizoen wordt gehouden.

De Formule 1-coureurs genieten deze weken van hun zomerstop. Het seizoen wordt op 29 augustus hervat met de Grand Prix van België. Een week later staat in Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.