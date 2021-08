Aston Martin is donderdag in beroep gegaan tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel in de Grand Prix van Hongarije. De 34-jarige Duitser raakte zondag zijn tweede plaats kwijt omdat er na afloop van de race niet genoeg brandstof in zijn auto zat.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Volgens de regels moet een auto na de finish nog ten minste 1 liter brandstof bevatten. De Aston Martin van Vettel bleek bij meting nog slechts 0,3 liter aan boord te hebben. Er is minimaal 1 liter nodig om te bepalen of de gebruikte brandstof aan de regels voldoet.

"Er was en is geen enkele reden om aan te nemen dat Vettel voordeel zou hebben gehad van deze vermeende overtreding, of dat dit opzettelijk is gebeurd", schrijft Aston Martin in een persbericht.

Het Britse team stelt verder "significant nieuw bewijs" te kunnen leveren waarmee het zou kunnen aantonen dat er nog wel degelijk 1 liter brandstof in de auto van Vettel zat.

Vettel kwam op de Hungaroring achter de verrassende winnaar Esteban Ocon over de streep. Door de diskwalificatie van de viervoudig wereldkampioen schoof Lewis Hamilton op naar de tweede plek en eindigde Max Verstappen als negende.

Mocht de diskwalificatie van Vettel herroepen worden dan heeft dat dus ook invloed op Verstappen en Hamilton, die met elkaar verwikkeld zijn in een hevige titelstrijd. De Mercedes-coureur heeft nu nog acht punten voorsprong op de Nederlander (195 om 187).

De Formule 1-coureurs genieten deze weken van hun zomerstop. Het seizoen wordt op 29 augustus hervat met de Grand Prix van België. Een week later staat op Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.