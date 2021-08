Max Verstappen krijgt mogelijk bij de Grand Prix van België al een gridstraf. Red Bull Racing gaat ervan uit dat de Nederlander het seizoen niet kan afmaken met zijn drie huidige motoren, waardoor het team overweegt om al bij de eerstvolgende race een nieuwe krachtbron in te zetten.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

De Formule 1-teams mogen dit seizoen gebruikmaken van drie motoren. Bij het plaatsen van een vierde krachtbron volgt een gridstraf van tien plekken. Honda moest afgelopen weekend bij de Grand Prix van Hongarije een beroep op de derde motor van Verstappen doen, nadat er in zijn oude krachtbron een scheurtje was ontdekt.

Omdat inhalen op circuit Spa-Francorchamps relatief eenvoudig is, overweegt Red Bull om de vierde motor van Verstappen daar al in te zetten. "Dat is een mogelijkheid waar we serieus naar kijken", zegt Red Bull-topman Helmut Marko bij F1-Insider.

"Zoals het er nu naar uitziet, wordt het heel lastig om het seizoen met drie motoren af te maken. Ergens dit jaar zullen we rekening moeten houden met een gridstraf. Het is nogal ironisch. Wij kunnen hier niets aan doen en Mercedes, de veroorzaker van deze problemen, heeft hier groot voordeel van."

De motor van Max Verstappen raakte beschadigd na zijn veelbesproken crash met Lewis Hamilton. De motor van Max Verstappen raakte beschadigd na zijn veelbesproken crash met Lewis Hamilton. Foto: AP

Motor Verstappen raakte beschadigd na crash met Hamilton

Verstappen moest na zijn veelbesproken crash op Silverstone eerder dan gepland gebruikmaken van zijn derde motor. De Red Bull-coureur werd in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië op brute wijze van de baan getikt door Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Honda leek de motor in eerste instantie nog te kunnen redden, maar na de kwalificatie op de Hungaroring werd een scheurtje in de krachtbron ontdekt. Daardoor moest Verstappen, veel eerder dan gepland, gebruikmaken van zijn vierde motor.

Overigens is het nog maar zeer de vraag of Verstappen met vier motoren het jaar kan afmaken. Het Formule 1-seizoen is met 11 van de in totaal 23 races nog niet eens halverwege.

Verstappen stond riant aan de leiding van het kampioenschap, maar zag zijn voorsprong door zijn uitvalbeurt in Silverstone en een negende plek in Hongarije als sneeuw voor de zon verdwijnen. De Limburger is met acht punten achterstand op WK-leider Hamilton de zomerstop ingegaan. Het seizoen wordt op 29 augustus hervat met de race in België.