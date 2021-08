George Russell werkt dinsdag op de Hungaroring een bandentest af voor Mercedes. De 23-jarige Williams-coureur, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van de Duitse renstal, wordt genoemd als kandidaat voor volgend jaar bij Mercedes.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Mercedes, dat sinds 2014 alle wereldtitels pakte in de Formule 1, heeft volgend jaar mogelijk een stoeltje beschikbaar, want het aflopende contract van Valtteri Bottas is nog altijd niet verlengd. Lewis Hamilton verlengde zijn verbintenis bij de Duitse renstal vorige maand tot eind 2023.

Russell gaat op de Hungaroring de banden voor volgend jaar testen. De Formule 1-auto's gaan compleet op de schop en ook de structuur van de banden wordt veranderd. Dit alles zou het racen op de baan moeten bevorderen.

Voor Russell is het de vierde keer dat hij een testdag afwerkt namens Mercedes. In 2017 werkte hij op de Hungaroring ook een testdag af in een van de 'zilverpijlen'. Twee jaar later kroop hij in Bahrein en Abu Dhabi in de cockpit van de Mercedes.

Vorig jaar was Russell in Bahrein zelfs al de vervanger van Hamilton, toen de Brit de race in Sakhir moest laten schieten vanwege een coronabesmetting. Hij maakte destijds een ijzersterke indruk, hoewel hij mede door technische problemen als negende over de finish kwam.

Zondag scoorde Russell in de Grand Prix van Hongarije zijn eerste punten voor Williams. In een sensationele race eindigde hij als achtste.