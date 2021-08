Williams eindigde zondag voor het eerst sinds 2018 met twee auto's in de punten. Dat leidde na de GP van Hongarije tot emotionele reacties bij coureurs George Russell en Nicholas Latifi.

"Ik heb net letterlijk een traantje gelaten", zei Russell, kort nadat hij uit zijn auto was gestapt. "Ik weet niet zo goed waar dat vandaan kwam, het stroomde er zomaar uit."

De 23-jarige Brit scoorde zijn eerste WK-punten voor staartteam Williams (als invaller deed hij dat al wel bij Mercedes). "Dit betekent heel veel voor mij. We hebben hier zo lang voor gevochten. Soms dacht je: gaat het ooit nog gebeuren?"

Russell kwam zondag als negende over de streep en teamgenoot Latifi werd achtste. Door de latere diskwalificatie van nummer twee Sebastian Vettel schoven beide coureurs een plekje op, waardoor Williams tien punten scoorde.

"Ik ben zo blij voor iedereen dat ik een beetje sprakeloos ben", zei Russell op de website van Williams. "Het was een ongelooflijke race. Mijn laatste stint was waarschijnlijk de beste van mijn carrière. Ik kon Daniel Ricciardo en Max Verstappen achter me houden."

"De afgelopen 2,5 jaar zijn voor mij soms moeilijk geweest en het team heeft 3,5 moeizame jaren gehad. Daarom zijn deze punten zo verdiend", vond Russell. "Nicholas heeft het ook geweldig gedaan. Hij had een geweldige start en reed daarna een uitstekende race."

'Dit is beter dan waar we op hadden gehoopt'

Latifi zelf was eveneens opgetogen. "Het team staat al een tijdje aan de deur te kloppen. Geweldig dat we nu dubbele punten hebben kunnen scoren", zei de 26-jarige Canadees.

Zowel Latifi als Russell kon de chaos bij de start ontwijken. Er bleven door diverse crashes nog veertien auto's over. "De eerste bocht heeft de race voor mij gemaakt", zei Latifi.

"Dit resultaat is veel beter dan waar we vooraf op hadden gehoopt. Al met al een prachtig weekend om de zomerstop mee in te gaan."

Na een vakantie van vier weken wordt op 29 augustus in België de eerstvolgende Grand Prix verreden. Een week later staat de GP van Nederland op Zandvoort op het programma.