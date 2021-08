Wie alleen de afgelopen twee Grands Prix in dit spannende Formule 1-seizoen heeft gezien, moet haast wel denken dat Lewis Hamilton het kampioenschap nauwelijks meer kan ontgaan. Terwijl de Brit veertig punten pakte met een zege en (vooralsnog) een derde plaats, verzamelde Max Verstappen slechts één punt. Maar schijn bedriegt, Red Bull zit nog volop in de titelrace.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Eén inschattingsfoutje van Valtteri Bottas in de Mercedes vernachelde voor de tweede race op rij de winstkansen van Verstappen. De Fin remde na de start op de Hungaroring op nat asfalt te laat en boorde zich achter in de McLaren van Lando Norris, die daardoor Verstappen hard raakte.



Het was niet helemaal vergelijkbaar met de situatie met Hamilton op Silverstone, maar het was wel wéér een Mercedes die de directe aanleiding vormde. Zo voelde Verstappen dat zelf ook. Het was ook de tweede race op rij waarin Verstappen niet kon laten zien waartoe zijn Red Bull in de race in staat was. Die pech opgeteld bij de poleposition voor Hamilton schept een beeld dat de 36-jarige Engelsman op dit moment wegloopt met de wereldtitel.



En het momentum ligt ook bij de zevenvoudig wereldkampioen, maar dat is wel gevoed door zijn dubieuze winst op Silverstone, twee kwalificaties waarin de Mercedes goed voor de dag kwam en zondag een rit door het restant van het Formule 1-veld. Dat was voornamelijk gevuld met middenveldauto's die geen partij zijn voor Hamiltons Mercedes.



Red Bull had geen goed weekend in Hongarije, los van de crash in de eerste bocht. Het was de eerste keer sinds de Grand Prix van Spanje acht races geleden dat Mercedes duidelijk sneller was. Alle races daartussenin was de auto van Verstappen juist sneller, of minstens gelijkwaardig. Eén minder weekend van Red Bull met ook nog eens een crash in de eerste bocht is geen aanleiding om te denken dat Mercedes er voorbij is. Op Silverstone had Verstappen zeker op racesnelheid nog de betere auto. De cijfers over de eerste seizoenshelft zijn dan ook prima.

Overwinningen tot aan de zomerstop Max Verstappen: 5 zeges

Lewis Hamilton: 4 zeges

Polepositions tot aan de zomerstop Max Verstappen: 5 poles

Lewis Hamilton: 3 poles

Externe factoren spelen een grote rol

De titelstrijd wordt voor Verstappen momenteel meer beïnvloed door externe factoren dan door pure snelheid. Factoren waar de Limburger bovendien geen invloed op heeft. De klapband in Azerbeidzjan, de crash met Hamilton op Silverstone en de remfout van Bottas zondag kostten de Nederlander tientallen WK-punten.



Uiteraard had Hamilton ook zijn pechmomentjes, maar de balans slaat nadrukkelijk anders uit voor de Brit. Hij liep zeker 25 punten mis in Azerbeidzjan, al veroorzaakte hij dat zelf door per ongeluk een knopje op het stuur in te drukken bij de herstart. Daar kunnen de achttien punten van af worden getrokken die Hamilton nog uit de Grand Prix van Emilia-Romagna sleepte, waar hij ondanks een langdurig uitstapje in de grindbak nog tweede werd. Met dank aan misschien wel de best getimede rode vlag in de geschiedenis van de Formule 1.

En dan was er nog de merkwaardige strategische keuze van Mercedes zondag bij de herstart om als enige niet naar droogweerbanden te gaan, die Hamilton uiteindelijk de zege kostte. Maar ook dat deed het team zichzelf aan en kostte bovendien geen tientallen punten.



Als Verstappen terugkijkt op de eerste seizoenshelft, dan kan hij met recht concluderen dat hij vooral door botte pech niet meer aan de leiding gaat in de titelstrijd.



Daarmee is direct het beeld ontkracht dat Hamilton dreigt weg te lopen met de wereldtitel. Uiteraard moet het Verstappen na de vier weken durende zomerstop wel weer gaan meezitten, met direct de Belgische en de Nederlandse Grand Prix op het programma. Het wordt noodzakelijk om weer te gaan scoren.

WK-stand Lewis Hamilton: 195 punten

Max Verstappen: 187 punten

Red Bull wil blijven doorontwikkelen

Normaal gesproken levert Red Bull Verstappen daarvoor ook de middelen. Christian Horner heeft eerder al laten weten dat zijn team "all the way" zal gaan met het ontwikkelen van de auto.

Dit is een unieke kans voor Red Bull om weer eens een wereldtitel te pakken, nadat het al vanaf 2014 in de houdgreep van het dominante Mercedes heeft gezeten. Natuurlijk kan ze dat parten spelen met de ontwikkeling van de auto van 2022, maar het is haast ondenkbaar dat het team zich daar nu door laat weerhouden.

Daar kan bij worden vermeld dat Red Bull de zeer verdiende reputatie heeft dat het team auto's gedurende het seizoen het beste kan ontwikkelen.

122 Is niet Verstappen maar Hamilton nu dé titelfavoriet?

Hoe ver wil Mercedes gaan?

Bij Mercedes is het volstrekt onduidelijk hoeveel tijd en middelen het team nog in de auto van dit seizoen wil steken. Maar de effectieve update die in Silverstone op de auto verscheen, kan met (waarschijnlijk) nog twaalf races te gaan onmogelijk de laatste zijn.

Als dat wel zo is, dan heeft Red Bull de titel zeker voor het grijpen. Het vervelende is dat de geluiden vanuit Mercedes zelf hierover inmiddels volstrekt onbetrouwbaar zijn. De vorige update zou volgens Hamilton en teambaas Toto Wolff ook niet komen, maar kwam uiteindelijk toch wel.



Bij elkaar opgeteld heeft Verstappen ondanks twee slechte weekenden op rij nog een zeer reële kans om dit jaar de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 te worden. Zolang hij maar met regelmaat het volle potentieel van zichzelf en zijn auto kan benutten. Het zou daarnaast wel lekker uitkomen als de pechduivel voor de afwisseling eens bij Hamilton op bezoek gaat.



De volgende Grand Prix is op 29 augustus op het Circuit Spa-Francorchamps in België.