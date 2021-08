Sebastian Vettel is zondag gediskwalificeerd in de Grand Prix van Hongarije. De stewards constateerden dat de Duitser na afloop van de race te weinig brandstof in zijn tank had. Hierdoor loopt Lewis Hamilton uit op Max Verstappen in het Formule 1-kampioenschap.

De 34-jarige Vettel raakt door de straf zijn tweede plaats en achttien punten voor het kampioenschap kwijt. De Aston Martin-coureur moest in de spectaculaire race op de Hungaroring alleen Esteban Ocon voor zich dulden.

Volgens de regels moet een auto na de finish nog ten minste 1 liter benzine bevatten. De Aston Martin van Vettel bleek bij meting nog slechts 0,3 liter aan boord te hebben. Er is minimaal 1 liter nodig om te bepalen of de gebruikte brandstof aan de regels voldoet.

"Dit doet pijn", schrijft Aston Martin op Twitter. "Maar we hebben er vandaag alles aan gedaan en gaan met onze prestaties van dit weekend trots de zomerstop in."

Door de straf voor Vettel schuift Hamilton op naar de tweede plaats in de uitslag en Carlos Sainz naar de derde plaats. Verstappen eindigt als negende en Kimi Räikkönen krijgt als nummer tien een punt.

Verstappen heeft nu acht punten achterstand op Hamilton

In het kampioenschap heeft Hamilton hierdoor nu acht punten voorsprong op Verstappen. De Brit gaat met 195 punten aan de leiding en de Nederlander bezet met 187 punten de tweede plaats.

Verstappen kende een teleurstellende race in Hongarije. De 23-coureur van Red Bull Racing was betrokken bij een startcrash en reed het restant van de race met een zwaar beschadigde auto. Hamilton viel door een strategische misser bij de herstart terug naar veertiende plek en werkte zich gedurende de race op naar voren.

De Formule 1 heeft de komende weken een zomerstop. Het seizoen gaat op 29 augustus verder met de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps.