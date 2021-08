Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was zondag erg teleurgesteld na de Grand Prix van Hongarije. De Brit zag Max Verstappen als negende eindigen, terwijl Sergio Pérez al in de openingsronde uitviel.

"Het was erg frustrerend", vertelde Horner bij Sky Sports. "Valtteri (Bottas, red) had een slechte start en miste zijn rempunt in de eerste bocht volledig. Daarna wilde hij meteen te veel mensen terugpakken, een typische kartfout. Helaas voor ons elimineerde hij daarmee allebei onze auto's. We hebben weer een zware kostenpost te pakken."

Bottas elimineerde ook zichzelf met zijn onhandige actie in de eerste bocht. De Fin ontving voor het incident een gridstraf van vijf plaatsen, die hij eind deze maand moet incasseren tijdens de Grand Prix van België.

Volgens Horner was het een klein wonder dat Verstappen de race nog kon hervatten. "De monteurs hebben keihard gewerkt om Max überhaupt weer aan het rijden te krijgen", vervolgde hij.

"In feite reed hij met de helft van zijn auto. Aan de rechterkant lag zijn bargeboard er compleet af. Waarschijnlijk had hij daardoor zelfs minder downforce dan Mick Schumacher. Dit is racen. Natuurlijk heeft Valtteri vanmorgen niet besloten om zijn auto met opzet in anderen te planten, maar voor ons zijn de consequenties wel heel groot."

'We gaan opladen voor een epische tweede seizoenshelft'

De Formule 1-coureurs hoeven de komende weken niet in actie te komen vanwege de zomerstop. Het seizoen wordt op 29 augustus hervat op het iconische circuit van Spa-Francorchamps.

"Als we terugkijken op de eerste seizoenshelft hebben we zes races gewonnen, waarvan we in een van die races zelfs nog uitvielen met een klapband", analyseerde Horner.

"In Silverstone werden we op brute wijze uitgeschakeld en dit weekend gebeurde zoiets opnieuw. We gaan nu de batterij opladen zodat we helemaal klaar zijn voor een epische strijd in de tweede seizoenshelft."

Omdat Lewis Hamilton als tweede eindigde op de Hungaroring nam de Brit de leiding in de WK-stand over van Verstappen (195 om 187). Ook in het constructeurskampioenschap stak Mercedes (303 punten) Red Bull Racing (291 punten) voorbij.