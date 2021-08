Esteban Ocon is vol lof over zijn teamgenoot Fernando Alonso bij Alpine na zijn verrassende overwinning in een spectaculaire Grand Prix van Hongarije. De 24-jarige Fransman bezorgde zijn team zondag op de Hungaroring de eerste overwinning in de Formule 1.

"Wat een moment. Dit voelt zo goed", jubelde Ocon. "We hebben dit seizoen moeilijke momenten gehad, maar die hebben we overwonnen. We kwamen al terug met een sterke race op Silverstone en dan nu de overwinning. Dit is fantastisch."

Ocon profiteerde van een crash bij de start, waarvan onder meer Max Verstappen de dupe was, en een strategische misser van Lewis Hamilton. In de eerste bocht ging het mis toen Valtteri Bottas achterop Lando Norris botste. De Brit raakte op zijn beurt Max Verstappen, die de race daardoor met flinke schade moest vervolgen en slechts tiende werd.

Bij de herstart stond Hamilton als enige op de grid en kozen alle andere coureurs voor een bandenwissel. De Brit besefte even later dat hij zijn intermediates ook moest inruilen voor slicks, waardoor hij terugviel naar de veertiende plek. Hierdoor kreeg Ocon de leiding in de schoot geworpen.

"Ik wil ook Fernando feliciteren", zei Ocon over Alonso, die als vijfde eindigde. "De overwinning is ook aan hem te danken door de gevechten die hij heeft geleverd. Dit is teamwork en een fantastische dag."

Esteban Ocon bedankte zijn teamgenoot Fernando Alonso na zijn overwinning. Esteban Ocon bedankte zijn teamgenoot Fernando Alonso na zijn overwinning. Foto: Getty Images

'Alonso en ik vormen een zeer gevaarlijk duo'

Alonso hielp zijn teamgenoot door Hamilton, die aan een inhaalrace bezig was, rondenlang achter zich te houden. Toen de regerend wereldkampioen de ervaren Spanjaard eindelijk had ingehaald, was het te laat om nog naar Ocon en Sebastian Vettel - die als tweede eindigde - te rijden.

"Dit is ook prachtig voor Fernando", aldus Ocon. "Sinds begin dit jaar vormen we een zeer gevaarlijk duo. We zorgen er samen voor om het team verder naar voren te loodsen. Ik heb een heleboel dingen over hem gehoord voordat ik hier kwam, maar hij is een fantastische kerel en ik geniet van de samenwerking met hem."

Voor de vorige race in Groot-Brittannië, waar Ocon als negende eindigde, kende hij een matige serie. In Azerbeidzjan en Oostenrijk viel hij uit en in Frankrijk en Stiermarken kwam hij niet verder dan de veertiende plaats.

"Ik wil het team bedanken voor al het vertrouwen dat ze in mij hielden. Tijdens de moeilijke momenten had ik geen idee hoe ik ervoor stond. We rijden weer waar we thuishoren."