Lewis Hamilton baalde van de fout die hij en Mercedes zondag maakten tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Britse coureur viel door een verkeerde keuze bij de herstart vanuit de koppositie terug naar achteren, maar werd uiteindelijk nog wel derde.

Na de knotsgekke start in de regen, waarbij heel wat rijders uitvielen, koos Hamilton er bij de herstart voor om op intermediates te blijven rijden, terwijl iedereen achter hem de pitstraat in dook om op slicks verder te gaan. Een ronde later deed Hamilton dat alsnog, maar toen moest hij wel aan een enorme inhaalrace beginnen.

"Ik vertelde in de ronde voor de herstart aan het team hoe de baan erbij lag. Het team liet weten dat er meer regen aan zou komen, dus ik dacht dat zij andere informatie hadden. Ik zag iedereen naar binnen gaan. Pff... Toen hadden we een probleem."

"We maken het onszelf altijd moeilijk. Het was bizar dat ik bij de herstart als enige op de grid stond. Maar dit soort dingen gebeuren en hier moeten we van leren. Ik heb alles gegeven, ik had niets meer over aan het einde van de race", zei Hamilton.

Hamilton herovert leiding in WK-stand

Hamilton nam door zijn derde plaats wel de leiding in de WK-stand over van Max Verstappen, die bij de start een van de slachtoffers was van het verremmen van Valtteri Bottas. Hij moest verder met een zwaar beschadigde auto en kwam niet verder dan de tiende plaats.

"We kwamen naar Hongarije niet wetende hoe we er voor stonden. Gezien de omstandigheden vandaag ben ik tevreden met een derde plaats", aldus Hamilton, die de verrassende winnaar Esteban Ocon en nummer Sebastian Vettel feliciteerde met hun podiumplekken.

"Ik ben heel erg blij voor Ocon. Hij heeft het de laatste tijd lastig gehad. En voor Aston Martin is dit hun beste resultaat tot dusver. Ik weet zeker dat er nog meer voor hen aankomt. Het was voor Ocon en Vettel een geweldige race."

Hamilton heeft na 12 van de 23 Grands Prix vier punten voorsprong op Verstappen (192 om 186 punten). De Formule 1 heeft de komende weken een zomerstop. Het seizoen gaat op 29 augustus verder met de Grand Prix van België.